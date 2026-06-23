Formazioni Portogallo-Uzbekistan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Dopo il deludente 1-1 all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo di Roberto Martinez cerca a Houston i primi tre punti del suo Mondiale: di fronte l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.

Sarà ancora Cristiano Ronaldo a guidare l'attacco dei lusitani: alle spalle di CR7 agiranno Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto, con Rafa Leao e Chico Conceiçao pronti a subentare nella ripresa. Dovrebbe partire nuovamente dalla panchina anche Ruben Dias, con la conferma per la coppia Araujo-Veiga.

L'Uzbekistan dovrebbe confermare lo stesso undici visto contro la Colombia, con Fayzullaev e Orunov alle spalle di Shomurodov.

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Portogallo-Uzbekistan (fischio d'inizio alle ore 19:00) sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.