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Formazioni Portogallo-Uzbekistan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Portogallo vs Uzbekistan
Portogallo
Uzbekistan

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha bisogno di una vittoria convincente contro l'Uzbekistan dopo il deludente pareggio dell'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. Leao e Conçeicao partono ancora dalla panchina.

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Probabili formazioni Portogallo - Uzbekistan

4-2-3-1
Portogallo crest
Portogallo
POR
Formazione
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
3-4-2-1
1D. Costa13R. Veiga4T. Araujo20J. Cancelo25N. Mendes23Vitinha15J. Neves8B. Fernandes18P. Neto10B. Silva7C. Ronaldo1U. Yusupov18A. Abdullaev2A. Khusanov5R. Ashurmatov11O. Urunov13S. Nasrulloev24B. Karimov7O. Shukurov22A. Fayzullayev6A. Mozgovoy14E. Shomurodov
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
4-2-3-1
Portogallo

Formazione titolare

Uzbekistan

Allenatore

  • R. Martinez
  • F. Cannavaro

Dopo il deludente 1-1 all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo di Roberto Martinez cerca a Houston i primi tre punti del suo Mondiale: di fronte l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.

Sarà ancora Cristiano Ronaldo a guidare l'attacco dei lusitani: alle spalle di CR7 agiranno Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto, con Rafa Leao e Chico Conceiçao pronti a subentare nella ripresa. Dovrebbe partire nuovamente dalla panchina anche Ruben Dias, con la conferma per la coppia Araujo-Veiga.

L'Uzbekistan dovrebbe confermare lo stesso undici visto contro la Colombia, con Fayzullaev e Orunov alle spalle di Shomurodov.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

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POR
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB

Portogallo-Uzbekistan (fischio d'inizio alle ore 19:00) sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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