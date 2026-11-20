La Serie A torna in campo dopo la pausa per la dodicesima giornata e uno degli anticipi vede la Roma di scena a Parma.

I giallorossi hanno vinto le ultime tre giocate in campionato e hanno sempre segnato almeno tre reti nelle ultime quattro. Inoltre la squadra di Gasperini è ancora imbattuta.

La Roma cerca un altro successo sul campo del 'Tardini' per proseguire l'inseguimento alla vetta della classifica, visto che si trova al terzo posto ma con un solo punto di distacco dall'Inter e due dalla Lazio.

Al contrario il Parma ha bisogno di fare punti per tirarsi fuori dalla zona bollente della classifica. L'inizio di stagione dei ducali è stato molto difficile anche se nelle ultime tre hanno raccolto quattro punti.

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Attualmente la squadra di Gilardino, che è subentrato al posto di Cuesta qualche settimana fa, si trova sedicesima con otto punti insieme al Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-ROMA

Un'assenza pesante per Gilardino in attacco dove non c'è l'infortunato Romero, al suo posto Tourè o Elphege che si giocano una maglia accanto a Lontani. In porta confermato Daffara, davanti a lui linea a tre formata da Delprato, Troilo e Carboni. Britschgi e Valeri esterni, in mezzo al campo Fabbian, Sierro e Keita.

Recuperi importanti per Gasperini che ritrova Svilar in porta, Mancini in difesa e Dybala in attacco: tutti e tre partiranno titolari al 'Tardini'. Ndicka viene preferito a Balerdi, sulle fasce agiscono Molina e Wesley mentre in mezzo al campo giocano Cristante e Koné con De Roon in panchina. Alle spalle di Malen ci sarà Soulé insieme alla Joya.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE PARMA-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Parma-Roma, anticipo della dodicesima giornata di Serie A, si gioca sabato 21 novembre allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La gara di campionato verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, solo su DAZN. Per vederla quindi bisognerà collegarsi all'app tramite la smart tv di casa o con i vari dispositivi mobili (pc, tablet o smartphone) pagando un abbonamento.