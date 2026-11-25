Il Milan che vola in campionato deve assolutamente cambiare marcia anche in Europa League, dove le cose non stanno andando altrettanto bene. I rossoneri sono ospiti dell'Olympiacos nella quinta giornata e cercano una vittoria che sarebbe fondamentale.

Il cammino della squadra di Ruben Amorim in Europa è stato fin qui fortemente negativo visto che nelle prime quattro partite ha vinto solo una volta a Salisburgo, perdendo le altre tre contro Benfica, Bournemouth e Ferencvaros peraltro senza riuscire a segnare.

Il Milan dunque attualmente sarebbe addirittura fuori anche dai playoff, visto che occupa il ventottesimo posto con soli tre punti. E ora deve affrontare l'insidiosa trasferta di Atene.

L'Olympiacos peraltro ha invece ottenuto dieci punti nelle prime quattro giornate in cui è rimasto imbattuto e attualmente sarebbe direttamente qualificato agli ottavi. I greci hanno vinto Jagiellonia, Marsiglia e Sparta Praga pareggiando solo l'ultima contro il Rennes per 0-0.

Prossime partite OLY Europa League 12:45 MIL Guarda

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS-MILAN

A causa della difficile situazione di classifica in Europa League e dei tanti infortunati, Amorim non ricorrerà ad un robusto turnover e ha poche possibilità di scelta. In porta rientra Mike Maignan, che ha scontato il turno di squalifica: davanti a lui difesa a quattro con Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan.

A centrocampo non c'è Modric per infortunio, al suo posto maglia da titolare per Jashari con Musah e l'intoccabile Rabiot. In attacco ancora Gonçalo Ramos, supportato da Diego Moreira e Pulisic ma occhio a Cisse. Niente da fare invece per Camarda che non è stato neppure convocato per un problema fisico.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Bailey, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. All. Alguacil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Jashari; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. All. Amorim

DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Olympiacos-Milan, gara valida per la quinta giornata di Europa League, si gioca giovedì 26 novembre ad Atene con fischio d'inizio fissato alle ore 18.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Per vedere la gara dei rossoneri in diretta streaming sarà possibile collegarsi a Sky Go oppure su NOW per gli abbonati al servizio. Tv8 invece trasmetterà Olympiacos-Milan in chiaro ma in differita dalle ore 21.00.