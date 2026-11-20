Il Napoli ha un solo risultato a disposizione nell'anticipo del 'Maradona', dove sabato sera arriva il Torino per la dodicesima giornata di Serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri d'altronde deve recuperare il forte ritardo già accumulato in classifica a causa degli scarsi risultati ottenuti nelle ultime partite prima della sosta per le nazionali.

Il Napoli infatti ha vinto solo una volta nelle ultime cinque gare di campionato, incassando due sconfitte e pareggiando contro Roma e Lazio in casa. Gli azzurri attualmente occupano quindi il decimo posto con quindici punti.

La squadra granata ha raccolto solo un punto in meno rispetto al Napoli anche se, prima della sosta, ha perso due delle ultime tre partite e non vince da più di un mese.

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PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

Ancora problemi di formazione per Allegri che in settimana ha perso anche Meret: al suo posto Milinkovic-Savic. La difesa a tre sarà formata da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin, sulle fasce Politano a destra con Olivera o Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo De Bruyne farà la mezzala insieme a McTominay con Gilmour regista e Anguissa verso la panchina. Lang in appoggio a Hojlund.

Difesa a tre confermata anche per Abate che schiera Coco, Ismajli e Comuzzo davanti al portiere Perri. Sugli esterni Belghali da una parte e Cacciamani dall'altra, a centrocampo Mandragora affianca Fitz-Jim. Qualche dubbio in attacco dove Oristanio e Adams sono favoriti su Vlasic e Kulenovic per affiancare l'ex Giovanni Simeone.

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund. All. Allegri

TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Oristanio; Adams, Simeone. All. Abate

DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Torino, gara valida come anticipo della dodicesima giornata di Serie A, si gioca sabato 21 novembre allo stadio 'Diego Armando Maradona' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, ma sarà disponibile anche in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Per seguire la diretta streaming di Napoli-Torino invece sarà possibile collegarsi a NOW e Sky Go per gli abbonati al servizio.