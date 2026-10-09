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Stefano Silvestri

Formazioni Napoli-Frosinone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Napoli vs Frosinone
Napoli
Frosinone

Il Napoli cerca continuità dopo una vittoria e un pareggio ospitando il Frosinone, una delle sorprese del campionato: le scelte di formazione di Allegri e Alvini.

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Probabili formazioni Napoli - Frosinone

4-2-3-1
Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicL. SpinazzolaL. SpinazzolaG. Di LorenzoG. Di LorenzoA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinN. LangN. LangK. De BruyneK. De BruyneB. GilmourB. GilmourS. LobotkaS. LobotkaM. PolitanoM. PolitanoR. HoejlundR. HoejlundL. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaR. SchmidR. SchmidP. MasiniP. MasiniG. CaloG. CaloG. KvernadzeG. Kvernadzeteam-logoT. BobcekF. GhedjemisF. Ghedjemis
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
Napoli

Formazione titolare

Frosinone

Allenatore

  • M. Allegri
  • M. Alvini

Parola d'ordine: continuità. Quella che cerca il Napoli, faticosamente alla ricerca di risultati e comunque capace di mettere assieme una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di campionato prima della sosta.

Di fronte ai partenopei c'è però il Frosinone, una delle grandi sorprese del campionato: i neopromossi ciociari hanno collezionato 10 punti sui 15 a disposizione, battendo Fiorentina e Como oltre al Venezia dopo aver già spaventato la Juventus nella gara d'esordio.

Allegri va verso il passaggio al 3-4-2-1, scenario di cui tanto si è dibattuto negli scorsi giorni: Beukema pronto a subentrare in difesa, con Di Lorenzo a tutta fascia assieme a Spinazzola, Gilmour in coppia con Lobotka in mezzo al campo, De Bruyne Neres (avanti su Lang) dietro al centravanti, che dovrebbe essere Lucca e non Hojlund. Politano verso la panchina.

Problemi in attacco invece per il Frosinone, che ha perso sia Raimondo che Birligea per infortunio: tocca così a Bobcek, all'esordio dal primo minuto con la maglia giallazzurra e in Serie A. Confermatissima la stella Kvernadze, così come Ghedjemis e Schmid al suo fianco. Monterisi e Cittadini si giocano una maglia in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FROSINONE

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Lucca. All. Allegri

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Frosinone sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky: nel primo caso in streaming tramite abbonamento, nel secondo sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Un'ulteriore alternativa per quanto riguarda lo streaming è NOW, sempre tramite abbonamento. I clienti Sky hanno invece a disposizione l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.

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