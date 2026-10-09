Formazioni Napoli-Frosinone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Parola d'ordine: continuità. Quella che cerca il Napoli, faticosamente alla ricerca di risultati e comunque capace di mettere assieme una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di campionato prima della sosta.

Di fronte ai partenopei c'è però il Frosinone, una delle grandi sorprese del campionato: i neopromossi ciociari hanno collezionato 10 punti sui 15 a disposizione, battendo Fiorentina e Como oltre al Venezia dopo aver già spaventato la Juventus nella gara d'esordio.

Allegri va verso il passaggio al 3-4-2-1, scenario di cui tanto si è dibattuto negli scorsi giorni: Beukema pronto a subentrare in difesa, con Di Lorenzo a tutta fascia assieme a Spinazzola, Gilmour in coppia con Lobotka in mezzo al campo, De Bruyne Neres (avanti su Lang) dietro al centravanti, che dovrebbe essere Lucca e non Hojlund. Politano verso la panchina.

Problemi in attacco invece per il Frosinone, che ha perso sia Raimondo che Birligea per infortunio: tocca così a Bobcek, all'esordio dal primo minuto con la maglia giallazzurra e in Serie A. Confermatissima la stella Kvernadze, così come Ghedjemis e Schmid al suo fianco. Monterisi e Cittadini si giocano una maglia in difesa.

Prossime partite NAP Serie A 14:45 FRC

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FROSINONE

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Lucca. All. Allegri

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Frosinone sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky: nel primo caso in streaming tramite abbonamento, nel secondo sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Un'ulteriore alternativa per quanto riguarda lo streaming è NOW, sempre tramite abbonamento. I clienti Sky hanno invece a disposizione l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.











