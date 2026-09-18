Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoMonza
Stadio Brianteo
team-logoSassuolo
Guarda su DAZNGuarda su NOW
GOAL

Formazioni Monza-Sassuolo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Serie A
Monza vs Sassuolo
Monza
Sassuolo

La quinta giornata di Serie A si apre questa sera con l'anticipo del Brianteo tra Monza e Sassuolo: Juric si gioca una fetta di futuro, l'argentino Zeballos partirà dalla panchina dopo il goal all'esordio contro il Lecce.

Pubblicità

Si apre questa sera alle 20:45 la quinta giornata di Serie A, con la sfida tra Monza e Sassuolo. Al Brianteo test forse già decisivo per Ivan Juric, sotto esame dopo la deludente partenza dei biancorossi, fermi a quota 1 punto dopo 4 partite e reduci dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Lecce. Mood totalmente opposto per i neroverdi di Aquilani, che si presentano a Monza con 7 punti in classifica, galvanizzati dalla prestigiosa vittoria contro la Juventus.

Juric ha annunciato novità importanti di formazione, con l'avvicendamento in porta tra Thiam e Tornqvist: fiducia allo svedese, arrivato nel corso dell'ultima sessione di mercato dal Como. Recuperato Mangas sulla sinistra, alle spalle di Varela ci saranno due tra Colpani, Robinson e Cutrone. Partirà dalla panchina l'argentino Zeballos, ancora non al top della condizione.

Nel Sassuolo i dubbi sono legati al sostituto dell'infortunato Idzes, con Caleta-Car in vantaggio su Odenthal. Davanti potrebbe esserci Bowie dall'inizio, ma il ballottaggio con Sebastiano Esposito è serrato.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SASSUOLO

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. All. Juric

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani.

Probabili formazioni Monza - Sassuolo

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
Formazione
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
N. ToernqvistN. ToernqvistL. LucchesiL. LucchesiE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniR. MangasR. MangasS. BirindelliS. BirindelliM. FolorunshoM. FolorunshoA. ColpaniA. ColpaniP. CutroneP. CutroneE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroG. VarelaG. VarelaA. MuricA. MuricD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. Doigteam-logoF. LeysenS. CinquegranoS. CinquegranoK. ThorstvedtK. ThorstvedtN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiK. BowieK. Bowie
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
Monza

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • I. Juric
  • A. Aquilani

DOVE VEDERE MONZA-SASSUOLO IN TV E IN STREAMING

Monza-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in coesclusiva da DAZN e Sky. La gara sarà visibile in streaming anche su NOW.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google