Formazioni Monza-Sassuolo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Si apre questa sera alle 20:45 la quinta giornata di Serie A, con la sfida tra Monza e Sassuolo. Al Brianteo test forse già decisivo per Ivan Juric, sotto esame dopo la deludente partenza dei biancorossi, fermi a quota 1 punto dopo 4 partite e reduci dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Lecce. Mood totalmente opposto per i neroverdi di Aquilani, che si presentano a Monza con 7 punti in classifica, galvanizzati dalla prestigiosa vittoria contro la Juventus.

Juric ha annunciato novità importanti di formazione, con l'avvicendamento in porta tra Thiam e Tornqvist: fiducia allo svedese, arrivato nel corso dell'ultima sessione di mercato dal Como. Recuperato Mangas sulla sinistra, alle spalle di Varela ci saranno due tra Colpani, Robinson e Cutrone. Partirà dalla panchina l'argentino Zeballos, ancora non al top della condizione.

Nel Sassuolo i dubbi sono legati al sostituto dell'infortunato Idzes, con Caleta-Car in vantaggio su Odenthal. Davanti potrebbe esserci Bowie dall'inizio, ma il ballottaggio con Sebastiano Esposito è serrato.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SASSUOLO

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. All. Juric

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani.

DOVE VEDERE MONZA-SASSUOLO IN TV E IN STREAMING

Monza-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in coesclusiva da DAZN e Sky. La gara sarà visibile in streaming anche su NOW.