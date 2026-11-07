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Serie A
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Stadio Brianteo
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Lelio Donato

Formazioni Monza-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Monza vs Atalanta
Monza
Atalanta

L'Atalanta in piena crisi cerca punti sul campo del Monza nell'undicesima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Juric e Sarri, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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L'Atalanta cerca punti sul campo del Monza nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Monza - Atalanta

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
Formazione
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-2-3-1
N. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioL. LucchesiL. LucchesiS. GoglichidzeS. GoglichidzeS. BirindelliS. BirindelliF. OndoaF. OndoaE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroJ. RobinsonJ. RobinsonR. MangasR. MangasD. MotaD. MotaG. VarelaG. VarelaM. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricL. BernasconiL. BernasconiD. ZappacostaD. ZappacostaG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De KetelaereN. KrstovicN. Krstovic
Atalanta crest
Atalanta
ATA
3-4-2-1
Monza

Formazione titolare

Atalanta

Allenatore

  • I. Juric
  • M. Sarri

La squadra di Ivan Juric, ex della gara, ha perso le ultime tre di campionato ma ha vinto due delle ultime tre giocate in casa e vuole approfittare delle difficoltà degli avversari.

Gli uomini di Maurizio Sarri, infatti, non vincono da sei partite ufficiali e non sono mai riusciti a conquistare i tre punti in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA

Prossime partite
MON

MON

Serie A

08 nov 2026

ATA

ATA

Tanti dubbi per Juric con Ondoa e Akinsamiro favoriti a centrocampo, sulla sinistra gioca Mangas. Alle spalle del bomber Varela agiscono Dany Mota e Robinson.

Ancora totale emergenza nell'Atalanta, Sarri schiera Pasalic a centrocampo con Ederson. Krstovic guida l'attacco supportato da Zalewski, De Ketelaere e Rowe. In difesa confermato il giovane Obric accanto a Scalvini.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Kouadio; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Juric

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

DOVE VEDERE MONZA-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Monza-Atalanta, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Brianteo' con fischio d'inizio alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN. Per vederla dunque bisognerà sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.

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