Formazioni Monza-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta cerca punti sul campo del Monza nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.
Probabili formazioni Monza - Atalanta
Formazione titolare
Allenatore
- I. Juric
- M. Sarri
La squadra di Ivan Juric, ex della gara, ha perso le ultime tre di campionato ma ha vinto due delle ultime tre giocate in casa e vuole approfittare delle difficoltà degli avversari.
Gli uomini di Maurizio Sarri, infatti, non vincono da sei partite ufficiali e non sono mai riusciti a conquistare i tre punti in trasferta.
PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA
Tanti dubbi per Juric con Ondoa e Akinsamiro favoriti a centrocampo, sulla sinistra gioca Mangas. Alle spalle del bomber Varela agiscono Dany Mota e Robinson.
Ancora totale emergenza nell'Atalanta, Sarri schiera Pasalic a centrocampo con Ederson. Krstovic guida l'attacco supportato da Zalewski, De Ketelaere e Rowe. In difesa confermato il giovane Obric accanto a Scalvini.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Kouadio; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Juric
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri
DOVE VEDERE MONZA-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING
Monza-Atalanta, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Brianteo' con fischio d'inizio alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN. Per vederla dunque bisognerà sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.