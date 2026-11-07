Formazioni Monza-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta cerca punti sul campo del Monza nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.

La squadra di Ivan Juric, ex della gara, ha perso le ultime tre di campionato ma ha vinto due delle ultime tre giocate in casa e vuole approfittare delle difficoltà degli avversari.

Gli uomini di Maurizio Sarri, infatti, non vincono da sei partite ufficiali e non sono mai riusciti a conquistare i tre punti in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA

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Tanti dubbi per Juric con Ondoa e Akinsamiro favoriti a centrocampo, sulla sinistra gioca Mangas. Alle spalle del bomber Varela agiscono Dany Mota e Robinson.

Ancora totale emergenza nell'Atalanta, Sarri schiera Pasalic a centrocampo con Ederson. Krstovic guida l'attacco supportato da Zalewski, De Ketelaere e Rowe. In difesa confermato il giovane Obric accanto a Scalvini.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Kouadio; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Juric

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

DOVE VEDERE MONZA-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Monza-Atalanta, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Brianteo' con fischio d'inizio alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN. Per vederla dunque bisognerà sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.