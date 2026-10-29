Formazioni Milan-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Un derby dagli umori opposti: è quel che si preparano a vivere Milan e Inter, di fronte nella prima stracittadina ufficiale della stagione, nonché big match assieme a Juventus-Napoli della decima giornata di Serie A.

Netto il passo indietro del Milan, che dopo la vittoria di Udine si è fatto rifilare un poker a domicilio dal Bologna di Mbangula; l'Inter ha invece vinto ancora una volta, anche se soffrendo e venendo salvata da Provedel, sul campo del Venezia.

Il Milan ha ritrovato Gila, Rabiot e Moreira: i primi due saranno certamente titolari, per il terzo dipende dalle scelte di Amorim. Ramos confermato in attacco nonostante le difficoltà, Pulisic torna titolare, Cisse verso la panchina nonostante la doppietta col Bologna. Modric se la gioca con Musah come partner di Rabiot. Sempre out Chukwueze.

Nell'Inter tornano i titolari che Chivu ha lasciato inizialmente in panchina a Venezia, dunque Barella e Calhanoglu, ma anche Akanji. Bisseck se la gioca con Carlos Augusto in difesa, Esposito con Bonny in attacco, mentre Martinez dovrebbe riprendersi il posto tra i pali. Lautaro è di nuovo out e torna dopo la sosta.

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PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos. All. Amorim

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Milan-Inter sarà visibile sia su DAZN che su Sky, in coesclusiva e sempre tramite abbonamento: nel primo caso scaricando l'app della piattaforma o accedendo al sito ufficiale, nel secondo sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming derby visibile anche su NOW. I clienti Sky potranno inoltre seguirlo scaricando l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.