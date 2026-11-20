Il Milan torna in campo dopo la sosta nella dodicesima giornata di Serie A contro il Frosinone.

I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive in campionato, tra cui quella nel derby. La squadra di Ruben Amorim attualmente occupa il quarto posto con ventiquattro punti.

L'obiettivo è quello di continuare la striscia positiva per proseguire la risalita in classifica e tenere il passo delle prime. Ma l'avversario non è da prendere sotto gamba.

Il Frosinone fin qui è stata infatti una delle più belle sorprese del campionato dove occupa il sesto posto e ha solo quattro punti in meno rispetto al Milan.

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La squadra ciociara prima della sosta ha però perso a Cagliari dopo quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie e un solo pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FROSINONE

Allarme completamente rientrato per Mike Maignan che sarà regolarmente tra i pali, davanti a lui Gila, De Winter e Diawara perché Pavlovic non è al meglio. Sulle fasce dovrebbero giocare Moreira da una parte con Musah dall'altra, in mezzo Modric e Rabiot. La punta centrale, come sempre, sarà Gonçalo Ramos supportato da Cisse e Pulisic. Ancora lunga la lista degli indisponibili tra cui Tomori e Loftus-Cheek, che non hanno recuperato.

Un paio di assenze pesanti anche per Alvini, oltre al bomber Antonio Raimondo non ci sarà per squalifica Bracaglia: al suo posto Tchato nella linea difensiva a quattro con Calvani, Monterisi e Oyono. In mezzo al campo Calò con Masini. La punta centrale sarà Birligea alle cui spalle agiranno Ghedjemis, Schmid e Kvernadze.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Modric, Rabiot, Musah; Cisse, Pulisic; Ramos. All. Amorim

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Frosinone, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 22 novembre a 'San Siro' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, per vederla basterà collegarsi tramite smart tv o dispositivi mobili per coloro che sono in possesso di un abbonamento.

Sarà possibile vedere Milan-Frosinone in diretta tv anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, mentre la diretta streaming per gli abbonati sarà disponibile su Sky Go o su NOW.