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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni ufficiali Milan-Bologna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Milan vs Bologna
Milan
Bologna

Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva in campionato nel turno infrasettimanale contro il Bologna: le ultime sulle formazioni di Amorim e Palladino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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A tre giorni dall'atteso derby, le luci di San Siro si accendono per Milan-Bologna, gara della nona giornata di Serie A.

Formazioni Milan - Bologna

4-2-3-1
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-2-1
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriP. EstupinanP. EstupinanO. HutchinsonO. HutchinsonA. CisseA. CisseY. MusahY. MusahA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateS. MbangulaS. MbangulaN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiL. FergusonL. FergusonR. AlhassaneR. AlhassaneJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
Milan

Formazione titolare

Bologna

Panchina

Allenatore

  • R. Amorim
  • R. Palladino

I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle arrivate contro Atalanta e Udinese per presentarsi al meglio alla sentitissima sfida ai cugini nerazzurri.

Ma anche il Bologna, dopo il cambio in panchina da Tedesco a Palladino, ha cambiato marcia raccogliendo sette punti nelle ultime quattro di Serie A.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BOLOGNA

Prossime partite
BOL

BOL

Serie A

31 ott 2026

MON

MON

MIL

MIL

Serie A

31 ott 2026

INT

INT

Tante assenze per Amorim che schiera Estupinan terzino sinistro con Bartesaghi confermato più in alto sulla stessa fascia. Ancora titolare anche Hutchinson come esterno destro, mentre a centrocampo riposa Modric, che parte dalla panchina: al suo posto Jashari con Musah. In attacco Pulisic va in panchina: c'è Cisse con Ramos.

Enem ancora out, mentre Dovbyk parte più indietro nelle gerarchie: in attacco confermato Odgaard. Alle spalle della punta Bernardeschi, in grande forma, e Mbangula che fa rifiatare Cambiaghi. Darmian sempre titolare in difesa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse, Ramos. All. Amorim

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. All. Palladino

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Bologna, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca mercoledì 28 ottobre a San Siro con fischio d'inizio alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per vederla quindi bisognerà possedere un abbonamento e collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o sulla propria smart tv.

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