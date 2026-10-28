Formazioni ufficiali Milan-Bologna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

A tre giorni dall'atteso derby, le luci di San Siro si accendono per Milan-Bologna, gara della nona giornata di Serie A.
Formazioni Milan - Bologna
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- R. Amorim
- R. Palladino
I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle arrivate contro Atalanta e Udinese per presentarsi al meglio alla sentitissima sfida ai cugini nerazzurri.
Ma anche il Bologna, dopo il cambio in panchina da Tedesco a Palladino, ha cambiato marcia raccogliendo sette punti nelle ultime quattro di Serie A.
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BOLOGNA
Tante assenze per Amorim che schiera Estupinan terzino sinistro con Bartesaghi confermato più in alto sulla stessa fascia. Ancora titolare anche Hutchinson come esterno destro, mentre a centrocampo riposa Modric, che parte dalla panchina: al suo posto Jashari con Musah. In attacco Pulisic va in panchina: c'è Cisse con Ramos.
Enem ancora out, mentre Dovbyk parte più indietro nelle gerarchie: in attacco confermato Odgaard. Alle spalle della punta Bernardeschi, in grande forma, e Mbangula che fa rifiatare Cambiaghi. Darmian sempre titolare in difesa.
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse, Ramos. All. Amorim
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. All. Palladino
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA TV E STREAMING
Milan-Bologna, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca mercoledì 28 ottobre a San Siro con fischio d'inizio alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per vederla quindi bisognerà possedere un abbonamento e collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o sulla propria smart tv.