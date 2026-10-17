Formazioni Milan-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il Milan torna in campo dopo la bella vittoria ottenuta a Salisburgo e affronta l'Atalanta in casa per la settima giornata di Serie A.









I rossoneri puntano al successo anche in campionato dopo i tre pareggi ottenuti nelle ultime quattro, tra cui l'ultimo sul campo del Sassuolo.

A 'San Siro' peraltro arriva un'Atalanta in grande emergenza a causa dei numerosi infortuni seppure rilanciata dalle due vittorie consecutive tra campionato e Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

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Tanti cambi per Amorim rispetto all'Europa League con i rientri di Pulisic e Ramos in attacco. In difesa c'è De Winter al posto dell'infortunato Gabbia, Chukwueze esterno destro con Moreira dall'altra parte. Dubbio Modric a centrocampo, a sinistra Estupinan favorito su Bartesaghi.

Come detto Sarri deve fare i conti con tantissime assenze per infortunio tra cui quelle di Scalvini, Kessié e Raspadori. In attacco ballottaggio tra Krstovic e Scamacca.

In difesa linea a quattro con Zappacosta, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi. A centrocampo Ederson e Gaetano. Zalewski, De Ketelaere e Rowe alle spalle della punta.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. All Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Atalanta, gara valida per la settima giornata di Serie A, si gioca domenica 18 ottobre a 'San Siro' con fischio d'inizio alle ore 18.00. La partita sarà disponibile come sempre su DAZN ma verrà trasmessa in diretta tv anche da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre è possibile vedere la sfida in diretta streaming su Sky Go e NOW.