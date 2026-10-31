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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Stefano Silvestri

Formazioni Lazio-Cagliari: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Lazio vs Cagliari
Lazio
Cagliari

La Lazio non vuole fermarsi e ospita la Lazio per proseguire il proprio cammino di vittorie: le scelte di formazione di Rino Gattuso e Fabio Pisacane.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

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9 vittorie nelle prime 10 giornate, un solo pareggio, sogni di gloria che si stanno trasformando in qualcosa di concreto. E ora l'ennesimo avversario sulla strada della Lazio: il Cagliari.

La squadra di Rino Gattuso ha stravinto nel turno infrasettimanale, imponendosi con un devastante 6-2 in casa del Sassuolo; è invece crollata quella di Fabio Pisacane, reduce da tre sconfitte di fila tra cui l'ultima contro la Roma.

Lazio in campo con il blocco base che l'ha portata a giocarsi il primo posto con l'Inter, con gli unici ballottaggi Sutalo-Doekhi e Diogo Leite-Provstgaard in difesa. Per il resto tutto confermato: Floriani terzino, Belahyane regista, davanti il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni con Pinamonti e Cancellieri in panchina.

Pisacane riporta il Cagliari sulla strada del 4-3-2-1. Davanti Nzola, a segno contro la Roma, è in vantaggio su Mendy. Maldini e Winks tornano titolari, Deiola gioca, Fazzini no.

Prossime partite
LAZ

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Serie A

01 nov 2026

CGL

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PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CAGLIARI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Nzola. All. Pisacane

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Lazio-Cagliari è in programma allo stadio Olimpico di Roma nel pomeriggio di domenica 1 novembre, con calcio d'inizio alle 15: gara visibile in esclusiva streaming su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo o accedendo al sito del broadcaster. I clienti sia di DAZN che di Sky possono inoltre attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.

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