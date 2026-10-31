Formazioni Lazio-Cagliari: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

9 vittorie nelle prime 10 giornate, un solo pareggio, sogni di gloria che si stanno trasformando in qualcosa di concreto. E ora l'ennesimo avversario sulla strada della Lazio: il Cagliari.
La squadra di Rino Gattuso ha stravinto nel turno infrasettimanale, imponendosi con un devastante 6-2 in casa del Sassuolo; è invece crollata quella di Fabio Pisacane, reduce da tre sconfitte di fila tra cui l'ultima contro la Roma.
Lazio in campo con il blocco base che l'ha portata a giocarsi il primo posto con l'Inter, con gli unici ballottaggi Sutalo-Doekhi e Diogo Leite-Provstgaard in difesa. Per il resto tutto confermato: Floriani terzino, Belahyane regista, davanti il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni con Pinamonti e Cancellieri in panchina.
Pisacane riporta il Cagliari sulla strada del 4-3-2-1. Davanti Nzola, a segno contro la Roma, è in vantaggio su Mendy. Maldini e Winks tornano titolari, Deiola gioca, Fazzini no.
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CAGLIARI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Nzola. All. Pisacane
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Lazio-Cagliari è in programma allo stadio Olimpico di Roma nel pomeriggio di domenica 1 novembre, con calcio d'inizio alle 15: gara visibile in esclusiva streaming su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo o accedendo al sito del broadcaster. I clienti sia di DAZN che di Sky possono inoltre attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.
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