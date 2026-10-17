Formazioni Juventus-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Big-match domenica sera all'Allianz Stadium dove si affrontano Juventus e Lazio per la settima giornata di Serie A.

Inizio di campionato molto diverso per le due squadre, con i bianconeri che hanno vinto solo una delle ultime quattro ma si sono rilanciati grazie al successo ottenuto in rimonta sul campo del Celta Vigo.

La squadra di Gattuso, al contrario, è partita fortissimo con cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sei. Cosa che le permette di guidare la classifica insieme all'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Prossime partite JUV Serie A 14:45 LAZ Guarda

Dopo il turnover di coppa torna la formazione tipo di Spalletti con Bremer e Lucumi al centro della difesa, Celik si riprende la fascia sinistra. In mezzo al campo Douglas Luiz con Sarr.

Kolo Muani punto di riferimento in attacco: alle sue spalle Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez, ma occhio a Zhegrova che potrebbe superare il portoghese.

Gattuso recupera Cataldi ma Belhayane dovrebbe partire ancora titolare, insieme a lui Frattesi e Taylor. In difesa Doekhi è favorito su Sutalo per affiancare Provstgaard, con Floriani Mussolini e Tavares larghi.

Noslin, in grande forma, parte davanti a Pinamonti come punta centrale nel tridente completato da Isaksen e Zaccagni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Lazio, posticipo della settima giornata di Serie A, si gioca domenica 18 ottobre all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, da DAZN. Per vederla quindi bisognerà collegarsi all'app tramite i propri dispositivi mobili o accedere tramite smart tv.