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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Juventus-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Juventus vs Lazio
Juventus
Lazio

La Juventus vuole tornare alla vittoria anche in campionato, ma allo 'Stadium' arriva una Lazio ancora imbattuta: le ultime sulle formazioni di Spalletti e Gattuso, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Big-match domenica sera all'Allianz Stadium dove si affrontano Juventus e Lazio per la settima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
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Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerC. ConceicaoC. ConceicaoN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-4-2-1
Juventus

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • M. Domenichini
  • G. Gattuso

Inizio di campionato molto diverso per le due squadre, con i bianconeri che hanno vinto solo una delle ultime quattro ma si sono rilanciati grazie al successo ottenuto in rimonta sul campo del Celta Vigo.

La squadra di Gattuso, al contrario, è partita fortissimo con cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sei. Cosa che le permette di guidare la classifica insieme all'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

18 ott 2026

LAZ

LAZ

Dopo il turnover di coppa torna la formazione tipo di Spalletti con Bremer e Lucumi al centro della difesa, Celik si riprende la fascia sinistra. In mezzo al campo Douglas Luiz con Sarr.

Kolo Muani punto di riferimento in attacco: alle sue spalle Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez, ma occhio a Zhegrova che potrebbe superare il portoghese.

Gattuso recupera Cataldi ma Belhayane dovrebbe partire ancora titolare, insieme a lui Frattesi e Taylor. In difesa Doekhi è favorito su Sutalo per affiancare Provstgaard, con Floriani Mussolini e Tavares larghi.

Noslin, in grande forma, parte davanti a Pinamonti come punta centrale nel tridente completato da Isaksen e Zaccagni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Lazio, posticipo della settima giornata di Serie A, si gioca domenica 18 ottobre all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, da DAZN. Per vederla quindi bisognerà collegarsi all'app tramite i propri dispositivi mobili o accedere tramite smart tv.

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