Formazioni Italia-Turchia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La sosta lunga è ormai arrivata verso la conclusione. Quarto e ultimo impegno per l'Italia, che al Dall'Ara di Bologna ospita la Turchia di Vincenzo Montella, già battuta nettamente per 4-1 nella gara d'andata.

Si gioca per la quarta giornata del gruppo 1 di Nations League: raggruppamento comandato con 7 punti dalla Francia, seguita con 5 dal Belgio e con 4 dall'Italia. Chiude senza punti la Turchia, in pienissima crisi e con Montella a rischio addio.

Per quanto riguarda la formazione dell'Italia, Roberto Mancini cambia ancora una volta: sono pronti a ricevere una chance i vari Scamacca e Vergara (all'esordio), oltre ai ritorni di Barella, Gianluca Mancini, Romano e Cambiaghi. Doumbia può esordire dal primo minuto, Ruggeri far rifiatare Calafiori. Ancora titolare Kayode a destra.

Turchia senza le stelle Calhanoglu e Yildiz, ma non solo: mancheranno anche Arda Guler e Baris Yilmaz, i migliore nel disastro dell'andata, entrambi squalificati dopo aver ricevuto due ammonizioni nelle prime tre partite. Ci sarà invece lo juventino Celik.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Kayode, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Cambiaghi. Ct. R. Mancini

TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Elmaz, Ozcan, Tiknaz; Aydin, Gul, Akturkoglu. Ct. Montella

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Italia-Turchia sarà trasmessa sulla Rai in chiaro e in particolare su Rai 1: il calcio d'inizio della sfida, che si giocherà al Dall'Ara di Bologna, sarà alle ore 20.45 di lunedì 5 ottobre. La telecronaca sarà come sempre affidata ad Alberto Rimedio, con Lele Adani al commento tecnico.







