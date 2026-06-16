Formazioni Iraq-Norvegia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Iraq - Norvegia
A Boston si affrontano Iraq e Norvegia nella seconda sfida della prima giornata del Gruppo I: fischio d'inizio in programma a mezzanotte, poco dopo il termine di Francia-Senegal.
Solbakken punta sul tridente pesante, naturalmente con Erling Haaland al centro dell'attacco, affiancato da Sorloth e Nusa. Odegaard è il faro del centrocampo, in difesa potrebbe trovare spazio dal primo minuto il centrale del Bologna Heggem.
Nell'Iraq il dubbio principale riguarda il compagno di reparto in attacco di Al-Hamadi: potrebbe esserci Ali Jasim, giocatore di proprietà del Como, o il più esperto Hussein.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Iraq-Norvegia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia.