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Formazioni Iraq-Norvegia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Iraq vs Norvegia
Norvegia
Iraq

Le ultime sulla sfida tra Iraq e Norvegia, che completa la prima giornata del Gruppo I: Solbakken punta sul tridente pesante Sorloth-Haaland-Nusa, Arnold potrebbe dare spazio dal primo minuto all'attaccante del Como Ali Jasim.

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Probabili formazioni Iraq - Norvegia

4-4-2
Iraq crest
Iraq
IRQ
Formazione
Norvegia crest
Norvegia
NOR
4-3-3
22A. Basil Fadhil23M. Doski3H. Ali4Z. Tahseen5A. Hashem8I. Bayesh16A. Al-Ammari14Z. Iqbal21M. Farji9A. Al Hamadi17A. Jasim1O. Nyland5D. Wolfe17T. Heggem3K. Ajer26J. Ryerson14F. Aursnes8S. Berge10M. Oedegaard7A. Soerloth9E. Haaland20A. Nusa
Norvegia crest
Norvegia
NOR
4-4-2
Iraq

Formazione titolare

Norvegia

Allenatore

  • G. Arnold
  • S. Solbakken

A Boston si affrontano Iraq e Norvegia nella seconda sfida della prima giornata del Gruppo I: fischio d'inizio in programma a mezzanotte, poco dopo il termine di Francia-Senegal.

Solbakken punta sul tridente pesante, naturalmente con Erling Haaland al centro dell'attacco, affiancato da Sorloth e Nusa. Odegaard è il faro del centrocampo, in difesa potrebbe trovare spazio dal primo minuto il centrale del Bologna Heggem.

Nell'Iraq il dubbio principale riguarda il compagno di reparto in attacco di Al-Hamadi: potrebbe esserci Ali Jasim, giocatore di proprietà del Como, o il più esperto Hussein.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Coppa del Mondo
Iraq crest
Iraq
IRQ
Norvegia crest
Norvegia
NOR

Iraq-Norvegia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia.

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