L'Inter è partita malissimo, perdendo le prime due partite contro Real Madrid e Bruges, ma poi si è rialzata grazie alle vittorie in serie contro Shakhtar e Feyenoord. Ora andrà dunque a caccia del terzo successo di fila per aumentare le proprie chances di raggiungere gli ottavi di finale diretti.

Lo Stoccarda ha invece un punto in più dell'Inter, 7, frutto di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. I tedeschi sono inoltre noni in Bundesliga, a -9 dal Borussia Dortmund capolista.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-STOCCARDA

Il dubbio principale di Chivu riguarda l'attacco: Esposito è sicuro del posto dopo la tripletta di Bergamo, accanto a lui è nuovamente favorito Thuram (non al meglio, ma ci sarà) mentre Lautaro Martinez dovrebbe nuovamente mettere minuti nelle gambe a partita in corso. In mezzo al campo sono out sia Calhanoglu che Zielinski: gioca Sucic nel ruolo di play. Mkhitaryan è invece avanti su Jones. Tanti ballottaggi in difesa.

Lo Stoccarda è ancora senza Stiller, bloccato da un mese da un infortunio all'inguine. In attacco la coppia formata da Undav e dal bosniaco Demirovic. In difesa l'ex sampdoriano e spezzino Chabot.

Prossime partite INT Champions League 15:00 VFB Guarda

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

STOCCARDA (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic. All. Hoeness

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Stoccarda sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming, invece, si potrà vedere sempre tramite abbonamento su NOW. I clienti Sky hanno a disposizione anche l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.