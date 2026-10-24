Formazioni Inter-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Inter cerca la terza vittoria consecutiva contro la Fiorentina nel lunch-match dell'ottava giornata di Serie A.

I nerazzurri guidano la classifica in campionato e hanno vinto sei delle prime sette, pareggiando solo all'Olimpico contro la Roma. Inoltre sono reduci dal primo successo ottenuto in Champions League.

Inizio di stagione molto complicato invece per i viola, che anche dopo l'esonero di Grosso col ritorno di Vanoli in panchina non hanno cambiato ancora passo. Solo uno il punto della Fiorentina nelle ultime tre gare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

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Chivu dovrebbe lanciare Provedel tra i pali, davanti a lui rientra Bisseck con Diouf che si riprende la fascia destra. Possibile turno di riposo per Dimarco a sinistra.

Mentre in attacco è aperto il ballottaggio Esposito-Bonny col primo favorito per affiancare Thuram. Out per infortunio Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique e Lautaro Martinez.

Vanoli schiera Pellegrino al centro del tridente con Mastantuono e Njie, non recupera Atta, neppure convocato.

Chiavi del centrocampo affidate ancora a Fagioli, insieme a lui Ndour e Oulai. La linea a quattro davanti a De Gea è formata da Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

DOVE VEDERE INTER-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Fiorentina, gara dell'ottava giornata di Serie A, si gioca domenica 25 ottobre a San Siro con fischio d'inizio alle ore 12.30. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, da DAZN. Per vederla dunque bisognerà collegarsi all'app tramite i dispositivi mobili o sulla smart tv di casa.