Formazioni Inter-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Domenica pomeriggio a 'San Siro' si gioca una delle gare più interessanti dell'undicesima giornata di Serie A, ovvero quella tra Inter e Como.

I nerazzurri devono ripartire subito in campionato dopo il brutto stop nel derby contro il Milan che è costato ai nerazzurri il primo posto in classifica.

La squadra di Fabregas è invece reduce da sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Inoltre in caso di successo i lariani scavalcherebbero l'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-COMO

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Chivu sembra orientato a confermare Spence sulla fascia destra, dall'altra parte più Dimarco di Carlos Augusto. In mezzo al campo Zielinski con Barella e Calhanoglu. In attacco, ancora out Lautaro Martinez, vengono confermato Pio Esposito e Marcus Thuram.

Tante assenze per Fabregas che non recupera Chalobah e Diao. In difesa Kempf affianca Ramon, sulla sinistra Valle è favorito su Kaiki. Da Cunha confermato sulla linea dei trequartisti, in mezzo Perrona e Milla.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE INTER-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Como, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre a 'San Siro' con fischio d'inizio alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa come sempre in diretta tv e streaming su DAZN ma sarà visibile anche su Sky che la trasmette in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. La diretta streaming inoltre è disponibile tramite Sky Go o per gli abbonati a NOW.