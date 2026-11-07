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Lelio Donato

Formazioni Inter-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Inter vs Como
Inter
Como

Il big-match di San Siro mette di fronte l'Inter, chiamata al riscatto dopo il derby, contro il lanciatissimo Como: le ultime sulle formazioni di Chivu e Fabregas, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Domenica pomeriggio a 'San Siro' si gioca una delle gare più interessanti dell'undicesima giornata di Serie A, ovvero quella tra Inter e Como.

Probabili formazioni Inter - Como

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramJ. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • C. Chivu
  • C. Fabregas

I nerazzurri devono ripartire subito in campionato dopo il brutto stop nel derby contro il Milan che è costato ai nerazzurri il primo posto in classifica.

La squadra di Fabregas è invece reduce da sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Inoltre in caso di successo i lariani scavalcherebbero l'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-COMO

Prossime partite
INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM

Chivu sembra orientato a confermare Spence sulla fascia destra, dall'altra parte più Dimarco di Carlos Augusto. In mezzo al campo Zielinski con Barella e Calhanoglu. In attacco, ancora out Lautaro Martinez, vengono confermato Pio Esposito e Marcus Thuram.

Tante assenze per Fabregas che non recupera Chalobah e Diao. In difesa Kempf affianca Ramon, sulla sinistra Valle è favorito su Kaiki. Da Cunha confermato sulla linea dei trequartisti, in mezzo Perrona e Milla.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE INTER-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Como, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre a 'San Siro' con fischio d'inizio alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa come sempre in diretta tv e streaming su DAZN ma sarà visibile anche su Sky che la trasmette in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. La diretta streaming inoltre è disponibile tramite Sky Go o per gli abbonati a NOW.

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