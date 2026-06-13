Formazioni Haiti-Scozia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





La prima giornata del Girone C vede scendere in campo la Scozia che affronta Haiti nella gara in programma nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 giugno al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts.

Haiti torna a giocare un Mondiale dopo cinquantadue anni, la sua ultima partecipazione infatti risaliva addirittura al 1974. Ventotto invece gli anni di assenza per la Scozia che schiera tra i titolari alcuni giocatori della nostra Serie A tra cui spiccano Scott McTominay del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Che Adams del Torino. Nella selezione centroamericana occhi puntati su Jean-Ricner Bellegarde del Wolverhampton Wanderers e su Wilson Isidor del Sunderland.





DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Haiti-Scozia, valida per la prima giornata del Girone C dei Mondiali e che prenderà il via alle ore 03.00 italiane tra sabato 13 e domenica 14 giugno, si vedrà in diretta esclusiva su DAZN scaricando l'app o su un moderno televisore o su un pc, cellulare o tablet, così come accedendo al sito ufficiale della piattaforma. Non è invece prevista la diretta in chiaro della partita sulla Rai.