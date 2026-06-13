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Coppa del Mondo
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Lelio Donato

Formazioni Haiti-Scozia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Haiti vs Scozia
Haiti
Scozia

La Scozia debutta ai Mondiali affrontando Haiti, che si è qualificato dopo 52 anni, nella prima giornata del Girone C: titolari gli 'italiani' McTominay, Lewis Ferguson e Che Adams.

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Probabili formazioni Haiti - Scozia

4-4-2
Haiti crest
Haiti
HAI
Formazione
Scozia crest
Scozia
SCO
4-4-2
1J. Placide2C. Arcus8M. Experience4R. Ade5H. Delcroix21J. Casimir10J. Bellegarde17D. Jean Jacques15R. Providence18W. Isidor20F. Pierrot1A. Gunn3A. Robertson2A. Hickey15J. Souttar5G. Hanley4S. McTominay17B. Gannon-Doak19L. Ferguson11R. Christie10C. Adams20L. Shankland
Scozia crest
Scozia
SCO
4-4-2
Haiti

Formazione titolare

Scozia

Allenatore

  • S. Migne
  • S. Clarke

La prima giornata del Girone C vede scendere in campo la Scozia che affronta Haiti nella gara in programma nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 giugno al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts.

Haiti torna a giocare un Mondiale dopo cinquantadue anni, la sua ultima partecipazione infatti risaliva addirittura al 1974. Ventotto invece gli anni di assenza per la Scozia che schiera tra i titolari alcuni giocatori della nostra Serie A tra cui spiccano Scott McTominay del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Che Adams del Torino. Nella selezione centroamericana occhi puntati su Jean-Ricner Bellegarde del Wolverhampton Wanderers e su Wilson Isidor del Sunderland.


DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Coppa del Mondo
Haiti crest
Haiti
HAI
Scozia crest
Scozia
SCO

Haiti-Scozia, valida per la prima giornata del Girone C dei Mondiali e che prenderà il via alle ore 03.00 italiane tra sabato 13 e domenica 14 giugno, si vedrà in diretta esclusiva su DAZN scaricando l'app o su un moderno televisore o su un pc, cellulare o tablet, così come accedendo al sito ufficiale della piattaforma. Non è invece prevista la diretta in chiaro della partita sulla Rai.

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