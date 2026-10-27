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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Lelio Donato

Formazioni Genoa-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Genoa vs Juventus
Genoa
Juventus

La Juventus cerca continuità di risultati ma il Genoa viene da due vittorie consecutive in casa: le ultime sulle formazioni di De Rossi e Spalletti, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La Juventus è ospite del Genoa al 'Ferraris' nella nona giornata di Serie A.

Probabili formazioni Genoa - Juventus

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
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Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Genoa

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

I bianconeri, reduci dalla vittoria ottenuta a Lecce pochi giorni fa, cercano continuità per risalire la classifica e ridurre il ritardo dalle prime posizioni.

La squadra allenata da De Rossi però ha vinto due delle ultime tre di campionato ed è rimasta imbattuta in casa nelle ultime quattro gare ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

Prossime partite
GEN

GEN

Serie A

28 ott 2026

JUV

JUV

De Rossi dovrebbe schierare Baldanzi, favorito su Messias, a centrocampo. Probabile maglia da titolare anche per Stephan El Shaarawy come esterno. In attacco fiducia alla coppia formata da Osmajic e Colombo.

Spalletti dovrebbe confermare quasi integralmente la formazione di Lecce con Gatti titolare in difesa, Kalulu esterno destro e McKennie alle spalle della coppia Kolo Muani-Woltemade, ma occhio all'opzione Alajbegovic al posto del francese. La novità dovrebbe essere il rientro di Sarr al posto di Koopmeiners.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traore, El Shaarawy; Colombo, Osmajic. All. De Rossi

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

DOVE VEDERE GENOA-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Genoa-Juventus, partita valida per la nona giornata di Serie A, si gioca mercoledì 28 ottobre allo stadio 'Luigi Ferraris' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Dunque per vederla basterà avere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi portatili.

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