Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoFrosinone
Stadio Benito Stirpe
team-logoVenezia
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni Frosinone-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Frosinone vs Venezia
Frosinone
Venezia

Il Frosinone ospita il Venezia nella gara valida per la terza giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Alvini e Stroppa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

La domenica della terza giornata di Serie A si apre alle ore 15 con due partite, una di queste mette di fronte Frosinone e Venezia.

Probabili formazioni Frosinone - Venezia

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formazione
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
22L. Palmisani20A. Oyono30I. Monterisi79G. Bracaglia3G. Calvani17G. Kvernadze73P. Masini70L. Hasa40S. Fini14G. Calo9A. Raimondo1F. Stankovic25R. Halhal17A. Bella-Kotchap3J. Schingtienne5R. Haps26T. Basic18A. Hainaut6G. Busio71K. Perez10J. Yeboah45A. Adams
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Frosinone

Formazione titolare

Venezia

Allenatore

  • M. Alvini
  • G. Stroppa

Le due neo-promosse hanno iniziato in modo diametralmente opposto questo campionato. La formazione ciociara infatti, dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, ha travolto la Fiorentina. Mentre i lagunari hanno perso contro Lecce e Milan senza segnare neppure un goal.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-VENEZIA

Alvini conferma il bomber Raimondo al centro del tridente, supportato da Fini e Kvernadze, a centrocampo spazio per Masini con Calò e Schmid. Oyono e Bracaglia sono i due terzini, in mezzo alla difesa Calvani e Monterisi.

Stroppa schiera la coppia Adams-Yeboah, Hainaut e Correia esterni a tutta fascia con Bella-Kotchap che guida la linea difensa davanti a Filip Stankovic. A centrocampo Kike Perez, Busio e Basic.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

DOVE VEDERE FROSINONE-VENEZIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Frosinone-Venezia, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Benito Stirpe' domenica 6 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN per gli abbonati al servizio, che potranno vederla collegandosi all'homepage del sito o tramite l'app su smart tv e dispositivi mobili.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google