Formazioni Frosinone-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La domenica della terza giornata di Serie A si apre alle ore 15 con due partite, una di queste mette di fronte Frosinone e Venezia.

Le due neo-promosse hanno iniziato in modo diametralmente opposto questo campionato. La formazione ciociara infatti, dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, ha travolto la Fiorentina. Mentre i lagunari hanno perso contro Lecce e Milan senza segnare neppure un goal.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-VENEZIA

Alvini conferma il bomber Raimondo al centro del tridente, supportato da Fini e Kvernadze, a centrocampo spazio per Masini con Calò e Schmid. Oyono e Bracaglia sono i due terzini, in mezzo alla difesa Calvani e Monterisi.

Stroppa schiera la coppia Adams-Yeboah, Hainaut e Correia esterni a tutta fascia con Bella-Kotchap che guida la linea difensa davanti a Filip Stankovic. A centrocampo Kike Perez, Busio e Basic.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

DOVE VEDERE FROSINONE-VENEZIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Frosinone-Venezia, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Benito Stirpe' domenica 6 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN per gli abbonati al servizio, che potranno vederla collegandosi all'homepage del sito o tramite l'app su smart tv e dispositivi mobili.