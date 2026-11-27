Probabili formazioni Frosinone - Parma Calcio 1913
Formazione titolare
Allenatore
- M. Alvini
- A. Gilardino
Di fronte c'è un avversario che continua a essere fortemente impelagato nella lotta per non retrocedere. E che nelle ultime due partite casalinghe ha raccolto zero punti, dopo il clamoroso colpo sul campo dell'Atalanta del 2 novembre.
Ecco dunque le scelte di formazione di Massimiliano Alvini e Alberto Gilardino per la sfida dello Stirpe, di scena alle ore 15 di sabato 28 novembre.
PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-PARMA
Alvini ha sorprendentemente recuperato e convocato Raimondo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese, ma il bomber ciociaro potrebbe partire inizialmente dalla panchina ed entrare a gara in corso. Bobcek spera nella prima titolarità in Serie A, torna Bracaglia dopo la squalifica, Cittadini verso la panchina.
Parma con uno tra Lontani e Touré in attacco, dove dovrebbe essere confermato Elphege dopo il goal contro la Roma. Ndiaye torna dalla squalifica e si piazza nei tre davanti a Daffara, in mezzo al campo è battaglia per una maglia tra Nicolussi Caviglia e Sierro, ma spera anche Bernabé.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. All. Gilardino
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
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