Di fronte c'è un avversario che continua a essere fortemente impelagato nella lotta per non retrocedere. E che nelle ultime due partite casalinghe ha raccolto zero punti, dopo il clamoroso colpo sul campo dell'Atalanta del 2 novembre.

Ecco dunque le scelte di formazione di Massimiliano Alvini e Alberto Gilardino per la sfida dello Stirpe, di scena alle ore 15 di sabato 28 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-PARMA

Alvini ha sorprendentemente recuperato e convocato Raimondo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese, ma il bomber ciociaro potrebbe partire inizialmente dalla panchina ed entrare a gara in corso. Bobcek spera nella prima titolarità in Serie A, torna Bracaglia dopo la squalifica, Cittadini verso la panchina.

Parma con uno tra Lontani e Touré in attacco, dove dovrebbe essere confermato Elphege dopo il goal contro la Roma. Ndiaye torna dalla squalifica e si piazza nei tre davanti a Daffara, in mezzo al campo è battaglia per una maglia tra Nicolussi Caviglia e Sierro, ma spera anche Bernabé.

Prossime partite FRC Serie A 09:00 PAR Guarda

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. All. Gilardino

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Frosinone-Parma sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN per gli abbonati al servizio: app scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno seguire il match anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 del satellite.