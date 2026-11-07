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Serie A
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Artemio Franchi, Firenze
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Lelio Donato

Formazioni Fiorentina-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
Juventus

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa nel posticipo in casa della Fiorentina: le ultime sulle formazioni di Vanoli e Spalletti, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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L'undicesima giornata di Serie A si chiude all'Artemio Franci dove la Fiorentina ospita la Juventus in una delle sfide più attese dell'anno dalla tifoseria viola.

Probabili formazioni Fiorentina - Juventus

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formazione
Juventus crest
Juventus
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryV. ValdepenasV. ValdepenasN. FagioliN. FagioliC. NdourC. NdourM. BrescianiniM. BrescianiniA. NjieA. Njieteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerT. KoopmeinersT. KoopmeinersK. AlajbegovicK. AlajbegovicW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Fiorentina

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

La squadra di Paolo Vanoli è ripartita raccogliendo quattro punti nelle ultime due contro Atalanta e Sassuolo, ma non ha ancora vinto una partita casalinga in questo campionato.

I bianconeri cercano continuità dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e AZ Alkmaar che hanno restituito serenità all'ambiente dopo la brutta sconfitta di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Prossime partite
FIO

FIO

Serie A

08 nov 2026

JUV

JUV

Vanoli ha ancora problemi in difesa e potrebbe schierare l'ex Joao Mario titolare sulla sinistra, l'alternativa è Valdepenas. Fagioli titolare con Ndour e Brescianini, Oulai verso la panchina. Pellegrino riferimento offensivo nel tridente con Mastantuono e Njie.

Spalletti ha perso anche Cambiaso per un affaticamento muscolare, sulla sinistra rientra Cabal. Bremer centrale con Lucumi. McKennie ha recuperato e dovrebbe giocare titolare, in mezzo al campo confermato Koopmeiners. Davanti la coppia Woltemade-Kolo Muani.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Juventus, posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio Artemio Franchi con fischio d'inizio alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Per vederla dunque sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.

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