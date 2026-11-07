Formazioni Fiorentina-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'undicesima giornata di Serie A si chiude all'Artemio Franci dove la Fiorentina ospita la Juventus in una delle sfide più attese dell'anno dalla tifoseria viola.

La squadra di Paolo Vanoli è ripartita raccogliendo quattro punti nelle ultime due contro Atalanta e Sassuolo, ma non ha ancora vinto una partita casalinga in questo campionato.

I bianconeri cercano continuità dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e AZ Alkmaar che hanno restituito serenità all'ambiente dopo la brutta sconfitta di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Prossime partite FIO Serie A 14:45 JUV Guarda

Vanoli ha ancora problemi in difesa e potrebbe schierare l'ex Joao Mario titolare sulla sinistra, l'alternativa è Valdepenas. Fagioli titolare con Ndour e Brescianini, Oulai verso la panchina. Pellegrino riferimento offensivo nel tridente con Mastantuono e Njie.

Spalletti ha perso anche Cambiaso per un affaticamento muscolare, sulla sinistra rientra Cabal. Bremer centrale con Lucumi. McKennie ha recuperato e dovrebbe giocare titolare, in mezzo al campo confermato Koopmeiners. Davanti la coppia Woltemade-Kolo Muani.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Juventus, posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio Artemio Franchi con fischio d'inizio alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Per vederla dunque sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.