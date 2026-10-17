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Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoComo
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Lelio Donato

Formazioni Fiorentina-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Como

Il Como, senza Diao e Kean, vuole ripartire ma per farlo deve andare a vincere sul campo di una Fiorentina che ha bisogno di punti: le ultime sulle formazioni di Vanoli e Fabregas, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Gara decisamente interessante quella in programma all'Artemio Franchi dove la Fiorentina ospita il Como per la settima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina - Como

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
D. de GeaD. de GeaV. ValdepenasV. ValdepenasL. RanieriL. RanieriA. JimenezA. JimenezR. DragusinR. Dragusinteam-logoP. GoncalvesC. NdourC. NdourN. FagioliN. Fagioliteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. NjieJ. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazM. PerroneM. PerroneM. CaqueretM. CaqueretL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Fiorentina

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • P. Vanoli
  • C. Fabregas

La formazione viola ha bisogno di punti avendo vinto solo una delle prime sei gare giocate fin qui in campionato. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta contro il Genoa.

Momento complicato anche per gli uomini di Fabregas, alle prese con le assenze di Diao e Kean per infortunio. I lariani non vincono da tre partite ufficiali tra campionato e Champions.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-COMO

Prossime partite
FIO

FIO

Serie A

18 ott 2026

COM

COM

Nonostante l'operazione alla mano sarà regolarmente a disposizione Mastantuono, schierato da Vanoli nel tridente con Pellegrino e Njie, Beto verso la panchina. Sempre out per infortunio Atta: a centrocampo con Fagioli e Ndour potrebbe giocare Brescianini. Valdepenas favorito come terzino sinistro, in mezzo alla difesa Dragusin e Pongracic.

Fabregas, come detto, non ha a disposizione Diao e Kean dunque gioca Douvikas con Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. A centrocampo soliti dubbi con Milla e Da Cunha favoriti su Perrone. In porta torna Butez, davanti a lui Ramon e Chalobah.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE FIORENTINA-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Como, gara valida per la settima giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze domenica 18 ottobre con fischio d'inizio alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN per gli abbonati al servizio che potranno vederla collegandosi all'app tramite i propri dispositivi mobili o sulla smart tv.

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