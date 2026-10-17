Formazioni Fiorentina-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Gara decisamente interessante quella in programma all'Artemio Franchi dove la Fiorentina ospita il Como per la settima giornata di Serie A.

La formazione viola ha bisogno di punti avendo vinto solo una delle prime sei gare giocate fin qui in campionato. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta contro il Genoa.

Momento complicato anche per gli uomini di Fabregas, alle prese con le assenze di Diao e Kean per infortunio. I lariani non vincono da tre partite ufficiali tra campionato e Champions.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-COMO

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Nonostante l'operazione alla mano sarà regolarmente a disposizione Mastantuono, schierato da Vanoli nel tridente con Pellegrino e Njie, Beto verso la panchina. Sempre out per infortunio Atta: a centrocampo con Fagioli e Ndour potrebbe giocare Brescianini. Valdepenas favorito come terzino sinistro, in mezzo alla difesa Dragusin e Pongracic.

Fabregas, come detto, non ha a disposizione Diao e Kean dunque gioca Douvikas con Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. A centrocampo soliti dubbi con Milla e Da Cunha favoriti su Perrone. In porta torna Butez, davanti a lui Ramon e Chalobah.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE FIORENTINA-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Como, gara valida per la settima giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze domenica 18 ottobre con fischio d'inizio alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN per gli abbonati al servizio che potranno vederla collegandosi all'app tramite i propri dispositivi mobili o sulla smart tv.