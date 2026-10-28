Formazioni Fiorentina-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude allo stadio 'Franchi' dove la Fiorentina ospita l'Atalanta in una sfida tra due squadre alla disperata ricerca di punti.

Inizio di stagione disastroso per i viola, che hanno vinto solo una volta a Venezia, mentre in casa hanno raccolto un pareggio e ben tre sconfitte. La squadra di Vanoli inoltre ha sempre perso nelle ultime tre di campionato.

L'Atalanta, dopo un avvio discreto, ha vinto solo una delle ultime sei perdendone quattro ed è reduce dal pirotecnico 4-4 casalingo contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

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Problemi soprattutto in difesa per Vanoli che ha perso Pongracic e non ha ancora recuperato Ranieri, al centro si sposta Viery con Valdepenas terzino sinistro. A centrocampo confermati Ndour, Fagioli e Brescianini. In attacco Beto parte davanti a Pellegrino per completare il tridente con Mastantuono e Njie.

Emergenza totale per Maurizio Sarri che va a Firenze anche senza Bellanova e Scamacca. Scelte obbligate in difesa col giovane Obric accanto a Kristensen. In mezzo al campo maglia da titolare per Pasalic, Elmas sulla trequarti. Il peso dell'attacco è sulle spalle di Krstovic.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

DOVE VEDERE FIORENTINA-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Atalanta, gara che chiude la nona giornata di Serie A, si gioca giovedì 29 ottobre allo stadio 'Franchi' di Firenze con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Per vederla bisognerà dunque collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.