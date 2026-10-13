Formazioni Feyenoord-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





A caccia del bis. Il Como non vuole fermarsi e, dopo lo strepitoso esordio assoluto contro il Lipsia, vola in casa del Feyenoord con l'intenzione di provare il colpaccio esterno.

Gli olandesi, a differenza dei lariani, hanno perso malamente la prima partita: 1-5 in casa del Barcellona. La squadra dell'ex terzino Giovanni Van Bronckhorst è però capolista in Eredivisie dopo 8 giornate, con un punto di vantaggio sul PSV e ben 5 sull'Ajax.

Como in campo con la formazione base e con un cambio praticamente certo rispetto alla partita pareggiata domenica contro la Roma: dentro Baturina e fuori Caqueret, che non è nemmeno in Lista UEFA. Solito ballottaggio a tre in mezzo al campo tra Perrone, Da Cunha e Milla. Valle prenderà il posto di Kaiki a sinistra.

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Feyenoord-Como si giocherà al De Kuip di Rotterdam nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 ottobre, con calcio d'inizio alle 18.45: la gara sarà un'esclusiva Sky per quanto riguarda la diretta tv e sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. In streaming, invece, match visibile su NOW sempre tramite abbonamento, ma anche su SkyGo per i clienti Sky.







