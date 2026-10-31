Formazioni Como-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Non è un testa-coda, ma quasi: tra Como e Venezia, entrambe promosse in Serie A nel 2024, ci sono 17 punti di differenza e un'evidente disparità tecnica che consente ai lariani di essere i chiari favoriti.

Il Como si è ripreso alla grande da un momento no, andando a battere in sequenza la Fiorentina, il Sassuolo e il Torino; il Venezia è invece ripiombato nella crisi nonostante il cambio di allenatore, è sempre ultimo e ha perso 8 partite nelle prime 9 giornate.

Fabregas rispolvera Baturina, inizialmente in panchina contro il Torino, e ha i soliti dubbi tra centrocampo e trequarti: a rischiare può essere Caqueret. Kaiki se la gioca con Valle a sinistra.

Nel Venezia spera essere confermato Lauberbach, autore di una grande prestazione contro l'Inter, ma Yeboah vuole riprendersi il posto. Helgason sfida Basic e Busio in mezzo al campo.

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PROBABILI FORMAZIONI COMO-VENEZIA

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Como e Venezia è in programma al Sinigaglia domenica 1 novembre, con calcio d'inizio alle 12.30: gara visibile in esclusiva streaming su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo o accedendo al sito del broadcaster. I clienti sia di DAZN che di Sky possono inoltre attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.