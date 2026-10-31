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Serie A
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Stefano Silvestri

Formazioni Como-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Como vs Venezia
Como
Venezia

Il Como non vuole fermarsi, il Venezia ha perso 8 partite nelle prime 9 giornate: le scelte di formazione di Cesc Fabregas e Davide Nicola.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

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Non è un testa-coda, ma quasi: tra Como e Venezia, entrambe promosse in Serie A nel 2024, ci sono 17 punti di differenza e un'evidente disparità tecnica che consente ai lariani di essere i chiari favoriti.

Il Como si è ripreso alla grande da un momento no, andando a battere in sequenza la Fiorentina, il Sassuolo e il Torino; il Venezia è invece ripiombato nella crisi nonostante il cambio di allenatore, è sempre ultimo e ha perso 8 partite nelle prime 9 giornate.

Fabregas rispolvera Baturina, inizialmente in panchina contro il Torino, e ha i soliti dubbi tra centrocampo e trequarti: a rischiare può essere Caqueret. Kaiki se la gioca con Valle a sinistra.

Nel Venezia spera essere confermato Lauberbach, autore di una grande prestazione contro l'Inter, ma Yeboah vuole riprendersi il posto. Helgason sfida Basic e Busio in mezzo al campo.

Prossime partite
COM

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Serie A

01 nov 2026

VEN

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PROBABILI FORMAZIONI COMO-VENEZIA

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Como e Venezia è in programma al Sinigaglia domenica 1 novembre, con calcio d'inizio alle 12.30: gara visibile in esclusiva streaming su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo o accedendo al sito del broadcaster. I clienti sia di DAZN che di Sky possono inoltre attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.

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