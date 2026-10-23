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Lelio Donato

Formazioni Como-Sassuolo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Como vs Sassuolo
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Il Como cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League contro il Sassuolo, reduce da tre gare senza successi: le ultime sulle formazioni di Fabregas e Aquilani, dove vedere la partita in tv e streaming.

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Uno degli anticipi dell'ottava giornata di Serie A mette di fronte due delle squadre più interessanti del nostro campionato, stiamo parlando di Como e Sassuolo.

La formazione di Cesc Fabregas non è più una sorpresa come ha confermato la storica vittoria per 4-1 ottenuta in settimana contro il Manchester United, dopo il successo ottenuto a Firenze nell'ultimo turno di A.

Ha invece leggermente frenato il Sassuolo che era partito con due vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate ma ha poi raccolto solo un punto nelle ultime tre.

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24 ott 2026

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Problemi in attacco per Fabregas: out Diao e Jesus Rodriguez, non recupera ancora Moise Kean si è fermato anche Liberali. Potrebbe essere Caqueret ad alzarsi sulla linea dei trequartisti con Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. A centrocampo Milla favorito su Perrone, in difesa non c'è Chalobah, infortunato.

Aquilani deve decidere se confermare Muric o lanciare Turati in porta, ballottaggio tra van der Brempt e Cinquegrano come terzino destro. Adzic spera in una maglia da titolare. Tutto confermato in attacco col tridente formato da Berardi, Esposito e Lauriente.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

DOVE VEDERE COMO-SASSUOLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Como-Sassuolo, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca sabato 24 ottobre allo stadio 'Sinigaglia' con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming, in esclusiva su DAZN. Per vederla basterà collegarsi all'app con i propri dispositivi mobili o tramite una smart tv.

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