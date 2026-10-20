Formazioni Como-Manchester United: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sale l'attesa a Como per la super sfida della terza giornata di Champions League che si gioca al 'Sinigaglia' contro il Manchester United.

La squadra di Cesc Fabregas ha vinto la prima casalinga in Europa travolgendo per 4-1 il Lipsia, ma è reduce dalla sconfitta subita a Rotterdam contro il Feyenoord prima del successo di Firenze in campionato.

Momento delicatissimo per i Red Devils che non vincono da sei partite di fila e hanno fin qui ottenuto solo due vittorie nelle prime dieci gare ufficiali di questa stagione, con la panchina di Carrick che appare sempre più in bilico.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-MANCHESTER UNITED

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Fabregas deve fare i conti con alcune assenze in attacco: non ci saranno Diao, Jesus Rodriguez e Kean. Couto può agire alle spalle di Douvikas insieme a Nico Paz e Baturina. In mezzo al campo Da Cunha e Perrone, assente anche Chalobah con Ramon e Kempf centrali difensivi. I due terzini saranno Smolcic e Valle.

Parecchi dubbi di formazione per Carrick soprattutto sulla trequarti dove dovrebbero agire Diallo, Bruno Fernandes e Rashford. In difesa Lisandro Martinez è favorito su de Ligt per affiancare Maguire, a centrocampo Baleba e Tielemans.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Couto, Paz, Baturina; Douvikas. All: Fabregas

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Martínez, Dalot; Baleba, Tielemans; Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Mbeumo. All. Carrick

DOVE VEDERE COMO-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA TV E STREAMING

Como-Manchester United, gara valida per la terza giornata di Champions League, si gioca mercoledì 21 ottobre allo stadio 'Sinigaglia' con fischio d'inizio alle ore 18.45. La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà trasmessa tramite Sky Go e su NOW.