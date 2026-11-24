Più che una sorpresa, una conferma: il Como di Fabregas ha l'occasione di fare tre su tre in casa e mettere un altro tassello per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

L'avversario è l'AEK Atene, pieno zeppo di ex 'italiani', reduce da tre sconfitte consecutive e con soli tre punti in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-AEK ATENE

Rispetto alla vittoria sul Cagliari, dovrebbero rientrare tra i titolari sia Valle che Chalobah in difesa. Così come Perrone a centrocampo al fianco di Milla, oltre che ovviamente a Nico Paz sulla trequarti con Baturina e Da Cunha. Ancora out Diao, Addai e Rodriguez, oltre a Kean.

Nell'AEK c'è Jovic a guidare l'attacco, Brignoli titolare tra i pali e l'ex Cagliari Marin in mezzo al campo.

Prossime partite COM Champions League 15:00 AEK Guarda

COMO (4-2-3-1) - Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

AEK ATENE (4-4-2) -Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Mantalos, Marin, Majer, Koita; Varga, Jovic. All. Nikolić.

DOVE VEDERE COMO-AEK ATENE IN DIRETTA TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 21 di martedì 24 novembre, con diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW e Sky GO.