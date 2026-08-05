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Marco Trombetta

Formazioni Chelsea-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Chelsea vs Juventus
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Test importante per la Juventus che affronta il Chelsea ad Hong Kong: difficile vedere subito in campo i nuovi arrivati Alajbegovic e Kolo Muani.

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Dopo le vittorie contro Standard Liegi e Nizza, entrambe senza subire goal. la Juventus alza il livello affrontando il Chelsea ad Hong Kong.

Kolo Muani e Alajbegovic si sono aggregati al gruppo bianconero, ma le possibilità di vederli subito in campo contro i Blues non sono molte, considerando che hanno lavorato entrambi a parte.

Più alte, invece, le probabilità di rivedere finalmente all'opera Yildiz, che tra Mondiali e problemi fisici non è stato ancora utilizzato da Spalletti in queste amichevoli estive.

A guidare l'attacco ci sarà dunque David con Boga, Conceicao e McKennie a supporto. A centrocampo spazio per Douglas Luiz al fianco di Locatelli. Dietro la difesa titolare composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso.

Chance per vedere da vicino l'impatto di Palestra al Chelsea: l'ex Cagliari sarà titolare sulla fascia destra. Joao Pedro la punta del 4-2-3-1 di Xabi Alonso.

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LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-JUVENTUS

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Tosin, Hato; Caicedo, Lavia; Quenda, Estevao, Gittens; Joao Pedro.All. Xabi Alonso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Boga; David. All. Spalletti.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Chelsea-Juventus inizierà alle ore 13.30 italiane e sarà visibile sia su DAZN che su Sky, oltre che in streaming su NOW. La partita sarà poi successivamente trasmessa in chiaro su Nove, ma in differita alle ore 21.30.



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