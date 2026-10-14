Formazioni Celta Vigo-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Dopo il deludente pareggio di Cagliari, la Juventus torna a tuffarsi sull'Europa League dove è ospite del Celta Vigo nella seconda giornata.

I bianconeri hanno vinto per 5-0 al debutto nella competizione contro il NEC Nijmegen e vogliono arrivare in fondo per tornare a vincere un trofeo internazionale che manca ormai da trent'anni.

Inizio di stagione complicato per il Celta che ha perso la prima di Europa League in casa dell'Omonia Nicosia ed occupa il nono posto in Liga dove ha vinto solo una partita su otto.

PROBABILI FORMAZIONI CELTA VIGO-JUVENTUS

Prossime partite CEL Europa League 15:00 JUV Guarda

Spalletti potrebbe optare per un robusto turnover con Gatti e Kelly in difesa. Celik non è al meglio: al suo posto dovrebbe giocare Cambiaso. In mezzo al campo occasione per Koopmeiners, maglia da titolare anche per Alajbegovic e Woltemade. Kolo Muani e Nico Gonzalez partono dalla panchina, mentre Zhegrova non è inserito in lista.

Nelle file della squadra spagnola occhi puntati soprattutto sul portiere Radu, ex Inter. Mentre il tridente sarà composto da Gonzalez, Ferran Jutgla e Swedberg.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Núñez, Lago, Cáceres; Rueda, Moriba, Román, Álvarez; González, Ferran Jutglà, Swedberg. All. Giráldez.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.

DOVE VEDERE CELTA VIGO-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Celta Vigo-Juventus, gara valida per la seconda giornata di Europa League, si gioca giovedì 15 ottobre con fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita viene trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Inoltre sarà possibile vederla in diretta streaming sia su Sky Go che su NOW.