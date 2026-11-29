La tredicesima giornata di Serie A si chiude all'Unipol Domus dove il Cagliari affronta il Milan nel posticipo del lunedì sera.

I rossoneri sono reduci dalla bella rimonta di Atene in Europa League e hanno vinto cinque delle ultime sei partite di campionato, perdendo solo una volta in casa contro il Bologna.

Quella ad oggi è anche l'unica sconfitta subita dal Milan nelle prime dodici giornate. Un cammino che permette alla squadra di Amorim di restare attaccata alle posizioni di vertice.

Dopo un ottimo avvio di stagione, con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime sei di campionato, il Cagliari invece ha rallentato perdendo cinque delle ultime sei. L'unico successo, di misura, è arrivato in casa contro il Frosinone. I sardi sono così scivolati nella seconda metà della classifica.

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PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

Pisacane dovrebbe schierare la difesa a tre con Ze Pedro, Kofler e Rodriguez davanti a Caprile. Sulle fasce Grandu a destra con Obert dall'altra parte, in mezzo al campo Romano, Deiola e Fazzini. Sicuro di una maglia da titolare Daniel Maldini, grande ex della gara. La punta centrale dovrebbe essere Nzola che è favorito su Mendy.

Ancora parecchi dubbi per Amorim che spera di recuperare Pavlovic, se il difensore non dovesse farcela Diawara potrebbe spostarsi al centro con Musah terzino sinistro.

A centrocampo quasi sicura l'assenza di Luka Modric che verrà sostituito da Jashari. In attacco invece ci sarà regolarmente Gonçalo Ramos: il portoghese ha superato il problema accusato ad Atene, insieme a lui nel tridente Moreira e Pulisic. In panchina sia Cisse che Hutchinson.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez; Grandu, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini; Nzola. All. Pisacane

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Cagliari-Milan, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, si gioca lunedì 30 novembre all'Unipol Domus con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN che detiene i diritti di tutte le gare del campionato italiano. Per vederla quindi bisognerà essere abbonati al servizio e collegarsi tramite la smart tv di casa oppure con i propri dispositivi mobili: smartphone, pc o tablet.