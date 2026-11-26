Una gara importante, quindi, che rappresenta la quarta giornata di Conference League: dopo aver affrontato i bosniaci, la Dea ha in calendario le partite contro Riga e Mjallby, ma a quel punto i nerazzurri potrebbero essere già qualificati almeno per i Playoff.

Attualmente l'Atalanta è sedicesima a 4 punti, nell'ultimo posto utile per qualificarsi ai Sedicesimi da testa di serie, e le prime 8 della classifica, quelle che accedono direttamente agli Ottavi, distano 3 lunghezze. Il Borac, invece, è ventunesimo a 3 punti.

PROBABILI FORMAZIONI BORAC-ATALANTA

Nella Dea ancora problemi in porta: Carnesecchi non ce la fa, gioca Sportiello. Bellanova in vantaggio su Zappacosta, mentre sulla trequarti Samardzic vince il ballottaggio con Sulemana.

BORAC (4-2-3-1): Jurkas; Rogan, Meijers, Sanicanin, Herrera; Ogrinec, Joijc; Vukovic, Deket, Hiros; Juricic.

Prossime partite BOR Conference League 15:00 ATA Guarda

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Samardzic, Raspadori, Rowe; Scamacca.

DOVE VEDERE BORAC-ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Borac e Atalanta, in programma per la quarta giornata di Conference League, è in programma giovedì 26 novembre 2026 alle ore 21 al Banja Luka City Stadium.

È possibile vedere la partita in diretta TV sui canali di Sky, che detiene i diritti in esclusiva della UEFA Conference League, e precisamente su Sky Sport Max e Sky Sport 254. In diretta streaming la partita sarà visibile su Sky GO, app di Sky, e su NOW, piattaforma streaming on demand che offre la possibilità di guardare i canali di Sky Sport.