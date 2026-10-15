Formazioni Atalanta-Pafos: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Inizia anche la phase league di Conference dell'Atalanta, che se la vedrà a Bergamo col Pafos.









Sarri deve fare i conti con le ultime defezioni di Scalvini e Kessié, al loro posto giocheranno Kolasinac e Pasalic, avanti su Gaetano.

Bellanova favorito su Zappacosta per giocare a destra, sulla trequarti c'è Elmas (squalificato in campionato) con Rowe e De Ketelaere dietro Scamacca, che dovrebbe avere una chance da titolare al posto di Krstovic.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-PAFOS

Prossime partite ATA Conference League 15:00 PAF Guarda

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri

PAFOS (4-2-3-1): Majecki; Bruno, David Luiz, K. Ioannou, N. Ioannou; Pepe, Sunjic; Quina, Dragomir, Lelé; Biel. All. Sá Pinto

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

In programma alle 21, Atalanta-Pafos sarà visibile in esclusiva su Sky Sport canali 201 e 252. La visione sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati a NOW.