Foligno, goal da record: Fondi a segno dopo soli 5 secondi

Filippo Fondi, capitano del Foligno, ha timbrato il cartellino dopo appena 5 secondi contro il Follonica Gavorrano: "Volevo provare il pallonetto".

20 dicembre 2020. Al 'Mapei Stadium' si gioca Sassuolo-Milan e le emozioni non tardano ad arrivare: tempo 6,76 secondi e Rafael Leão buca Consigli con quello che è ufficialmente il goal più veloce nella storia della Serie A, sfruttando una magica intuizione di Calhanoglu.

Quasi quattro mesi più tardi, l'11 aprile 2021, a Filippo Fondi di secondi ne sono bastati appena cinque: quanto basta per portare in vantaggio il suo Foligno contro il Follonica Gavorrano in un match valido per la 25esima giornata del girone E di Serie D.

Il compagno di squadra Broso batte il calcio d'inizio offrendogli quello che sarebbe diventato un assist a tutti gli effetti: traiettoria di prima intenzione che, complice anche un intervento non irreprensibile del portiere, si insacca nell'incredulità generale.

Fondi, capitano del club umbro, ha raccontato come gli è venuta in mente questa pazza idea rivelatasi vincente: queste le dichiarazioni rilasciate all'ANSA.

"Ho visto il portiere fuori dai pali e richiamando il mio compagno di squadra Broso gli ho chiesto di passarmi subito la palla sul destro. La mia intenzione infatti era di provare a beffarlo con un pallonetto. Alla fine ci sono riuscito e sono molto felice per il goal ma non per il risultato finale".

Perla, infatti, inutile per portare a casa i tre punti: gli avversari hanno rimontato fino al 2-1, rovinando la giornata da uomo-copertina di Fondi che però potrà ricordare con piacere questa prodezza anche dopo il ritiro.