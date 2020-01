Floro Flores si ritira dal calcio giocato: "Un passo non facile"

52 reti in con le maglie di , , , e : ora Antonio Floro Flores dice basta con il calcio giocato e annuncia il suo ritiro dopo aver giocato le sue ultime partite con la Casertana.

Questo il comunicato della società campana sulla decisione dell'esperto attaccante:

"Una decisione che scatena in tutti noi una pioggia di emozioni e che arriva dopo un’attenta valutazione che lo stesso Antonio aveva preannunciato nei mesi scorsi. Un grande professionista che la Casertana ha avuto l’onore di vantare nelle proprie fila, a cui va il ringraziamento per l’impegno ed il lavoro svolto quotidianamente; con l’augurio che possa ottenere gli stessi successi conquistati da calciatore anche lungo la nuova strada che deciderà di intraprendere".

Lo stesso Floro Flores ha commentato la decisione presa già da diversi mesi, ma confermata soltanto nelle ultime ore:

"Un passo di certo non facile per chi come me ha sempre corso dietro ad un pallone. Sono tante le emozioni e i pensieri che mi passano per la testa in questo momento".