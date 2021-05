Flop Pjanic: eletto peggior acquisto stagionale in Spagna

Il trasferimento di Pjanic al Barcellona è stato eletto come la peggiore mossa stagionale dai lettori di 'Marca'. Benzema MVP della Liga.

Un anno fa fu uno dei trasferimenti più chiacchierati, lo scambio che avrebbe dovuto fare le fortune di Barcellona e Juventus: eppure Arthur e Miralem Pjanic non hanno soddisfatto le aspettative, lasciando più di qualche perplessità riguardo la loro utilità tattica.

L'esperienza catalana del bosniaco, in particolare, si è rivelata densa di delusioni ed esclusioni: basti pensare che tra fine febbraio e metà maggio non ha mai messo piede in campo in Liga, dove il totale delle presenze ammonta a 19 senza alcuna rete all'attivo.

Troppo poco per un giocatore che, con l'avvento del 2021, ha progressivamento perso posizioni nelle gerarchie di Ronald Koeman, fino ad occupare il triste ruolo di riserva all'ombra di De Jong, Busquets e del giovane Pedri.

Ciò è stato sufficiente affinché i lettori di 'Marca' lo considerassero il peggior acquisto stagionale in Spagna con il 62% delle preferenze, 'riconoscimento' che Pjanic sicuramente non gradirà.

Benzema ha invece vinto il premio di MVP, mentre la rivelazione del torneo è Pedri, proprio colui che ha contribuito all'estromissione di Pjanic dall'undici titolare. Suarez migliore acquisto, seguito da Simeone in veste di migliore allenatore.