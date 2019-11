Flick confermato nel Bayern: resterà per tutto il 2020

Il Bayern si fida di Flick e non ha intenzione di puntare su un altro allenatore per le prossime settimane di campionato e Champions.

Kovac via, Hans-Dieter Flick è rimasto. E sta guadagnando punti ogni giorno di più. Sembrava dover esserci una rivoluzione istantanea in casa dopo l'addio al tecnico croato, con un big a sostituirlo in tempo zero. Invece il suo ex assistente sta stupendo tutti, deciso a rimanere in sella come capo allenatore.

Il Bayern ha confermato Flick alla guida della squadra bavarese almeno fino al termine del 2020, poi chissà. La del resto andrà in pausa e Lewandwoski e soci hanno già strappato il pass per gli ottavi di .

Per questa ragione, per le prossime gare di Bundesliga, il Bayern ha fiducia in Flick, che potrebbe così guadagnarsi una conferma per ulteriori mesi. Magari addirittura fino a maggio e per la fase ad eliminazione di Champions League, ancora una volta grande obiettivo della società bavarese.

Da quando è Flick a guidare il come allenatore principale, la squadra ha vinto 2-0 contro l' e 4-0 contro il guadagnandosi il titolo di allenatore ad interim in attesa di scegliere il sostituto di Kovac. Fiducia rinnovata e nome d'elite che si avrà solamente nel 2020, almeno in teoria.

Sì perchè i tifosi non sembrano così sicuri di rinunciare a Flick, anche per l'affetto che risale a quando il classe '65 militava nel Bayern (anni '80). Per quasi un decennio è stato assistente del commissario tecnico Low nella , acquistando un'esperienza notevole che ha intenzione di mostrare anche a livello di club.

Le prime due uscite sono state decisamente positive, con due successi, sei goal segnati e zero subiti. Troppo presto per giudicare, certo, ma il Bayern Monaco ha messo da parte di Ten Hag, i Mourinho e i colleghi di cui si parla un giorno sì e l'altro pure per qualche mese. Sul trono, ora, c'è Flick.