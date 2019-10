Fischi dagli spalti, Belhanda reagisce con gesti contro i tifosi del Galatasaray

E’ frattura tra Younes Belhanda ed i tifosi del Galatasaray: sostituito contro il Real, ha reagito con ampi gesti ai fischi dagli spalti.

Seconda sconfitta consecutiva per il nella fase a gironi della e soprattutto una serata da dimenticare per Younes Belhanda. L’attaccante marocchino infatti, si è reso protagonista di uno di quegli episodi che raramente si vedono sui campi da gioco.

Il tutto è accaduto al 66’ della sfida con il quando, con i Blancos già in vantaggio per 1-0, Fatih Terim ha deciso di richiamarlo in panchina per gettare nella mischia Bayram.

Nel lasciare il terreno di gioco, Belhanda è stato travolto da una vera e propria bordata di fischi piovuta dagli spalti della Turk Telekom Arena e invece di far finta di nulla, come spesso accade nel corso delle partite, ha deciso di rispondere con ampi gesti di sfida rivolti ai tifosi, ai quali ha riservato anche parole parse non propriamente tenere.

Dopo il triplice fischio finale, il tecnico del Galatasaray, Terim, ha preso le difese del suo giocatore.

“Coloro che fanno cose di questo tifo non sono veri tifosi, sono dei semplici spettatori. Giocavamo contro il Real Madrid. Io a cose di questo tipo, agli insulti e ai fischi non sono abituato”.

Resta ora da capire cosa attenderà Belhanda. Titolare inamovibile nell’undici della compagine turca, rappresenta un elemento imprescindibile per Terim, ma solo i prossimi giorni diranno se la frattura con la tifoseria potrà essere risanata.