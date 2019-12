Fiorentina, per Ribéry recupero veloce: può tornare già il 15 dicembre contro l'Inter

L'allarme Ribéry per la Fiorentina potrebbe durare meno del previsto: il francese potrebbe rientrare già a metà dicembre.

Lo spavento di tutta Firenze può affievolirsi leggermente. Sabato sera tutta la città è rimasta col fiato sospeso per l'infortunio di Franck Ribéry, simbolo e star della , uscito zoppicando sul finire del primo tempo della sfida con il .

La diagnosi di ieri dopo gli esami aveva spaventato i viola: lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale della caviglia destra. I tempi di recupero però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero essere meno lunghi di quanto si presumeva.

Il rientro di Ribéry potrebbe infatti già avvenire nel giro di un paio di settimane. L'obiettivo sarebbe riavere l'ex per il 15 dicembre, quando la Fiorentina affronterà la super di Antonio Conte.

Qualora il 15 dovesse essere troppo presto, i tempi potrebbero allungarsi ancora di una settimana e il rientro potrebbe avvenire intorno al 20, in tempo per la sfida contro la . Comunque una questione di 2 o 3 settimane.

Fino a questo momento Ribéry è stato vitale per la Fiorentina: oltre a due goal e due assist, è uno dei migliori dribblatori del campionato. E senza di lui i Viola sono crollati contro il Lecce. Un caso? In fondo, forse no. Per questo tutti sperano di riaverlo il prima possibile.