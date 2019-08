Fiorentina-Napoli tra le polemiche: Rizzoli ferma Massa e Valeri

Il rigore a Mertens in Fiorentina-Napoli costa lo stop a Massa e Valeri (al VAR), Rizzoli: "Errore sotto gli occhi di tutti, non va più ripetuto".

Una prima giornata di campionato ricca di goal ma anche di polemiche: sono bastati novanta minuti per scatenare le prime proteste contro gli arbitri. I problemi principali sono arrivati sabato sera in occasione di - con il grave errore del calcio di rigore assegnato a Mertens sul contatto con Castrovilli.

Una decisione arbitrale che ha spiazzato tutti: come riferito dal 'Corriere dello Sport', il designatore della Nicola Rizzoli ha deciso di fermare Massa e Valeri (al VAR). Secondo quanto arrivato dalle spiegazioni, lo stesso Valeri avrebbe provato ad avallare in tutti i modi la decisione presa in occasione dell'episodio di Mertens, dal momento che aveva già mandato alla revisione sul campo l'arbitro per il rigore di Zielinski.

Rizzoli attribuisce maggiore responsabilità al mancato intervento del VAR, ma entrambi gli arbitri resteranno sicuramente fermi in occasione del prossimo turno di campionato: il campionato riprenderà poi il 15 settembre con la terza giornata, ma non è escluso che i due possano rivedere il campo soltanto alla quarta giornata.

Il designatore dei fischietti di A, a 'Radio Anch'io Lo Sport', conferma come l'operato del tandem Massa-Valeri nel match del 'Franchi' non abbia soddisfatto.

