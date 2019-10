Fiorentina, Montella scherza su Balotelli: "Spero gli venga la febbre"

In conferenza stampa per il posticipo di lunedì Fiorentina-Brescia Montella dichiara di temere più Balotelli che Tonali: "Perché è più decisivo".

Il posticipo di lunedì sera rischia di essere insidioso per la e Montella non vuole sottovalutare il essendo ben consapevole delle armi a disposizione dei lombardi: in conferenza stampa al Franchi l'Aeroplanino ha individuato Mario Balotelli come nemico pubblico numero uno, augurandosi scherzosamente una sua possibile assenza.

"Temo più Balotelli perché è più decisivo, essendo una punta. Spero gli venga la febbre (ride, ndr)".

La mancanza di gioco per la sosta delle nazionali, a differenza di 'Supermario', non preoccupa l'allenatore Viola che ha sfruttato l'occasione per far rifiatare i suoi giocatori che arrivavano da 3 vittorie consecutive ed un filotto di 5 risultati utili. La Fiorentina è apparsa come una delle squadre in maggiore crescita in questa prima parte di e contro il Brescia i toscani dovranno cercare di ripartire da dove avevano lasciato.

"Non so se influisce la pausa più lunga per il Brescia, noi per esempio avevamo un trend positivo di partita ma a volte giova riposarsi. Da sosta a sosta siamo diventati più squadra e abbiamo trovato identità. Il nuovo ciclo ci dirà cosa faremo da grandi. Il Brescia ha giocato e perso con onore con le big, è molto peroicoloso, gioca più in verticale in percentuale ed ha due giocatori sopra la media. Poi ci sono e ".

Oltre a Montella, due degli artefici della crescita a livello di prestazioni e risultati da parte della Fiorentina sono sicuramente Federico Chiesa e Franck Ribery: i due assi della Viola hanno trovato continuità di prestazioni, attestandosi sempre su alti livelli e facendo da traino qualitatitivo per tutto il resto della squadra. L'allenatore viola lo sa bene e vuole cercare di preservare la loro forma il più a lungo possibile.