Fiorentina, l'ombra di Spalletti su Montella: primi contatti in città

Dopo il duro ko di Cagliari la Fiorentina muove i primi passi verso Luciano Spalletti, contattato in un locale del centro a Firenze.

L'ottimo avvio di stagione sembra già essere un dolce ricordo per la , che alterna ottime prestazioni ad altre sicuramente meno brillanti: il pesantissimo ko di ha spinto sul banco degli imputati mister Vincenzo Montella, sul quale aleggia ora l'ombra di Luciano Spalletti.

Secondo quanto raccolto da 'FirenzeViola.it', nella giornata di oggi i vertici viola avrebbero avuto i primi approcci con l'esperto allenatore toscano in un noto locale del centro a Firenze, proprio vicino al Ponte Vecchio.

Dalla società non filtra comunque aria di rivoluzione tecnica: Montella attualmente non sarebbe in discussione, ma qualcosa si sta muovendo dopo l'ultima pessima prestazione della squadra.

La situazione di Spalletti non è comunque semplice: l'allenatore di Certaldo è ancora sotto contratto con l' e guadagna 4,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, ma in caso di esonero di Montella il club toscano potrebbe fare uno sforzo economico.