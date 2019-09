Fiorentina-Juventus, parla l'amico di Sarri: "E' un tifoso viola"

Aurelio Virgili, amico di Maurizio Sarri, rivela la passione del tecnico per la Fiorentina: "Mi ha detto che a fine carriera la allenerà gratis".

Appuntamento per sabato alle ore 15 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze: e pronte a darsi battaglia per la vittoria, sconosciuta finora ai viola che hanno perso entrambi gli incontri con e .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sarà un incrocio particolare per Maurizio Sarri, al rientro sulla panchina bianconera dopo la polmonite che lo ha colpito in agosto e non gli ha permesso di guidare i suoi ragazzi contro e Napoli.

'Il Corriere dello Sport' ha intervistato Aurelio Virgili, amico del tecnico toscano e figlio di Giuseppe, attaccante della Fiorentina dal 1954 al 1958. La rivelazione è di quelle forti.

"(Sarri, ndr) Farà il suo lavoro da avversario per 90' poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina".

Che Sarri sia un appassionato dei colori viola, Virgili lo ha intuito da una confidenza fattagli dallo stesso allenatore un po' di tempo fa.

"Quando non riesce a vedere la partita mi chiede sempre 'come s'è giocato'? Una volta mi ha detto che a fine carriera viene ad allenare qui gratis".

Infine un aneddoto accaduto al momento della firma con la Juventus, con protagonista la madre di Sarri.