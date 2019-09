Fiorentina, Commisso tranquillizza Montella: "L'esonero? Fake news"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, smentisce le voci legate all’esonero di Montella: “Fake news che smentisco. Ci serve tempo”.

Quella che si è presentata ai blocchi di partenza della nuova stagione è una profondamente rinnovata. Molti sono i giocatori che hanno lasciato Firenze ed altri, Ribery su tutti, sono quelli che sono arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato, ciò che non è cambiato però rispetto alla scorsa stagione è l’andamento della squadra.

La compagine gigliata, nelle prime due uscite di campionato, ha raggranellato altrettante sconfitte (contro e ), il che vuol dire che in il successo manca da febbraio, addirittura dicembre se si considerano le sole partite al Franchi.

A finire sul banco degli imputati è stato Vincenzo Montella. Dal suo ritorno a Firenze, il tecnico viola ha guidato la Fiorentina in 11 occasioni totalizzando qualcosa come 8 sconfitte, 2 pareggi ed 1 vittoria (in Coppa in rimonta contro il Monza).

Negli ultimi giorni hanno preso vigore le voci che vorrebbero il tecnico campano già in bilico e la dirigenza gigliata in contatto con Gennaro Gattuso per un’eventuale sostituzione, ma tali rumors sono stati smentiti.

A farlo è stato Rocco Commisso in persona in occasione della conferenza stampa di fine mercato che si è tenuta a Firenze.

Alle 12:30 al Franchi la conferenza stampa a chiusura del mercato estivo 19-20



There will be a press conference to mark the end of the 2019-20 summer transfer window at the Franchi at 12:30 CEST today ⚜ pic.twitter.com/2JdpTmVwWT — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 3, 2019