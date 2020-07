Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali: Cutrone e non Ribery

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Cutrone insieme a Chiesa, Ribery in panchina, Venuti titolare a destra. Corbo e Sansone nei felsinei.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-BOLOGNA:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Corbo, Denswil; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Derby dell'Appennino al 'Franchi', dove e - già salve e lontane dalla zona , si incrociano nella penultima fatica stagionale.

Viola senza Ribery, inizialmente in panchina: attacco Cutrone-Chiesa, con Venuti e Dalbert esterni e Castrovilli e Ghezzal mezzali.

Felsinei col giovane Corbo in difesa, Dominguez in mediana e Sansone tra le linee con Orsolini e Soriano a supporto di Barrow: out Palacio.