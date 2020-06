Finale di Coppa Italia: Sergio Sylvestre canterà l'inno prima della partita

Il cantante aprirà la finale di questa sera tra Napoli e Juventus cantando l'inno in un Olimpico diverso.

La Coppa è il primo trofeo del 2020 che verrà assegnato in Italia. All'Olimpico e si contenderanno il trofeo a porte chiuse, senza tifosi.

Prima della partita, in ogni caso, l'inno d'Italia rimarrà. Quest'anno a cantarlo sarà per la prima volta Sergio Sylvestre, nativo di Los Angeles e noto per aver vinto la quindicesima edizione di 'Amici'.

Il classe 1990 vive in Italia dal 2012, quando si è trasferito a . Nel 2017 ha partecipato anche a San Remo e il suo primo disco ufficiale è stato certificato oro.

Lo scorso anno era toccato a Lorenzo Licitra, vincitore di XFactor 2017, mentre nel 2018 era toccato a Noemi e nel 2017 a Lodovica Comello.