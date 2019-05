Festa d'addio di Barzagli alla Juventus: c'era anche Pogba

C'era anche Pogba alla festa organizzata da Barzagli per il suo addio alla Juventus: social scatenati sul possibile ritorno del francese in Italia.

Nella serata di domenica, prima, durante e dopo il match contro l', la ha festeggiato l'addio al calcio ed alla maglia bianconera di Andrea Barzagli.

Il difensore bianconero, nel post-partita, ha deciso di organizzare un party ad hoc per dire grazie a tutto l'ambiente . Festa alla quale hanno preso parte, ovviamente, tutti i compagni di squadra e lo staff tecnico della Vecchia Signora.

Tra gli invitati, come testimonia anche una foto postata su Instagram, oltre agli ex Buffon e Llorente ed al nuovo arrivato Ramsey, c'era anche il centrocampista francese Paul Pogba. Una presenza che dimostra come siano rimasti ottimi i rapporti tra il giocatore dello United e gli ex compagni, e che soprattutto fa sperare i tifosi in un possibile ritorno di Pogba.

Il transalpino, dopo la mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima edizione della e dopo una stagione tribolata (soprattutto quando in panchina c'era Mourinho), non farebbe nessuna difficoltà a cambiare aria.

C'è però da sottolineare come si tratti di un'eventuale operazione molto dispendiosa dal punto di vista economico e come su Pogba ci sia il forte interesse da parte del di Zidane.