Ferguson rivela: "Volevo Totti al Manchester United, ma era troppo attaccato alla Roma"

Domani è il grande giorno per la Roma: la squadra di Paulo Fonseca affronterà il Manchester United nella semifinale d'andata di Europa League. Una sfida che rievoca brutti ricordi ai tifosi capitolini, visto che la mente va subito a quel 7-1 del 2007.

A tal proposito, oggi la 'Gazzetta dello Sport' ha intervistato Sir Alex Ferguson, che quella sera era ovviamente in panchina per il Manchester United.

"Cerco di rendere il concetto con un’immagine musicale: quella sera ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. E chi dirige l’orchestra non può non essere incantato da quanto sta accadendo. Ebbi la percezione immediata che stavo vivendo una di quelle notti che a un allenatore capita poche volte di potersi godere nella sua carriera . Quando una squadra raggiunge quei livelli di perfezione, per un manager è una soddisfazione enorme ed è lo spettatore privilegiato di uno splendido show".

Poi Ferguson rivela un interesse di mercato legato proprio alla Roma: voleva Francesco Totti.

Chiusura su Luciano Spalletti, allenatore di quella Roma che dopo la partita, però, si presentò ugualmente nell'ufficio di Ferguson.

"Mi fece piacere che Spalletti accettò l’invito, nonostante il risultato e l’eliminazione. Venne nel mio ufficio per la nostra bicchierata e il fatto che si presentò, mantenendo la promessa, fu una dimostrazione di forte personalità. Immagino che per lui non fu facile quel brindisi, ma non si tirò indietro, da vero uomo di sport".